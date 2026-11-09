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Lithyalin vypadá jako drahý kámen, ale je to sklo z Nového Boru. Specifické mramorování skloviny z roku 1828 dnes žene aukční ceny do statisíců

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Friedrich Egermann si roku 1828 patentoval sklo, které vypadá jako leštěný kámen. Jeden pohárek s jeho jménem se ve Vídni vydražil za téměř 118 tisíc korun.
Lithyalin vypadá jako drahý kámen, ale je to sklo z Nového Boru. Specifické mramorování skloviny z roku 1828 dnes žene aukční ceny do statisíců

Lithyalin vypadá jako drahý kámen, ale je to sklo z Nového Boru. Specifické mramorování skloviny z roku 1828 dnes žene aukční ceny do statisíců

Zdroj: Zdroj fotografie:: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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