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Kde se natáčelo Šest medvědů s Cibulkou: Medvědi na Vinohradech a cirkus v Počernicích

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Komedie Šest medvědů s Cibulkou ukazuje Prahu sedmdesátých let. Cirkus filmaři postavili v Počernicích, školní budovu našli na pražských Vinohradech.
Šest medvědů s Cibulkou

Šest medvědů s Cibulkou

Zdroj: FOTO:Jan Kuděla, distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 15:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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