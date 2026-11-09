Lyžařská královna Vonnová se líbala v bazéně s mladým Francouzem. Pak přiznala, co v minulých vztazích dělala špatně

Newyorský večer 2. listopadu 2026, předávání módních cen CFDA Fashion Awards. Lindsey Vonnová přichází v modelu značky Gabriela Hearst, devět měsíců po pádu, který ji málem připravil o nohu. U novinářky magazínu People se zastaví a poprvé souvisle mluví o muži, se kterým ji fotografové sledují od jara. Matthieua Baileta nazve „úžasným přítelem“, řekne, že je „opravdu šťastná“, a přidá větu, která z obyčejné společenské zprávy dělá něco osobnějšího: v minulosti prý své vztahy někdy tajila až příliš a jindy o nich naopak řekla víc, než bylo nutné. Teď hledá rovnováhu. Rozhovor vyšel 4. listopadu, pět dní před další operací. Podle nás právě v tomhle načasování leží jeho smysl.
Polibek, který zveřejnila sama
Snímek z bazénu není úlovek paparazziů. Vonnová ho v září 2026 sama vložila na Instagram do letního ohlédnutí. Jedna z fotek zachycuje polibek s Bailetem v bazénu s výhledem, další ukazují dovolenkové chvíle ve dvou. Magazín Hello tehdy psal o tom, že lyžařka svůj nový vztah zveřejnila „žhavými“ prázdninovými fotkami. Kde přesně dovolená probíhala, Vonnová neprozradila a dostupné zdroje to neuvádějí.
Příspěvek uzavřel půlroční období dohadů. Dvojici poprvé zachytili 8. května v New Yorku, kdy se spolu procházeli po čtvrti SoHo a jeli metrem. O dva dny později je fotografové zaznamenali v zákulisí broadwayského muzikálu The Outsiders a People 11. května napsal, že se „poznávají“. Pak následovalo léto bez potvrzení i bez dementi.
Časová osa vypadá takto:
|Datum
|Co se stalo
|8. května 2026
|první společné záběry z New Yorku
|10. a 11. května 2026
|zákulisí The Outsiders, People píše o seznamování
|září 2026
|letní ohlédnutí na Instagramu včetně polibku v bazénu
|2. listopadu 2026
|rozhovor pro People na CFDA Fashion Awards
|9. listopadu 2026
|plánovaná devátá operace
Kdy přesně spolu začali chodit, nikdo z dvojice neřekl. Od prvních spekulací ale uběhlo zhruba šest měsíců a od veřejného potvrzení na Instagramu asi šest týdnů.
Kdo je ten mladý Francouz
Matthieu Bailet se narodil 23. dubna 1996 v Nice. Vonnové je 42 let, jemu 30. Věkový rozdíl činí necelých dvanáct let. Bailet ale do jejího světa nepřichází zvenčí. Je to profesionální sjezdař, specialista na nejrychlejší disciplíny, a jako jeden z mála lidí na planetě přesně ví, jaké to je stát na startu Streifu v Kitzbühelu.
Jeho kariéra podle lyžařské databáze SkiDB:
- Disciplíny: sjezd a super-G
- Světový pohár: 117 startů, jedno pódium, 15 umístění v nejlepší desítce
- Velké akce: ZOH 2022 v Pekingu, mistrovství světa 2021 a 2025
- Juniorský titul: juniorský mistr světa v super-G z roku 2016
Pravidelně závodil ve Wengenu, Kitzbühelu, Bormiu, Val Gardeně, Garmisch-Partenkirchenu nebo Schladmingu. V Česku se jeho jméno v dohledaných výsledcích neobjevuje. Není to nic zvláštního, české podniky Světového poháru patří ženám a technickým disciplínám.
Vonnová v Česku závodila. Ve Špindlerově Mlýně skončila 11. března 2011 třetí v obřím slalomu a o den později šestnáctá ve slalomu, jak ukazuje její oficiální výsledková stránka.
Vedle Bailetova profilu působí její vizitka skoro nepatřičně. Podle U.S. Ski & Snowboard má 82 vítězství ve Světovém poháru, 138 pódií a 20 křišťálových glóbů, z toho čtyři velké za celkové pořadí. K tomu olympijské zlato ve sjezdu z Vancouveru 2010, které jako první Američanka v historii získala. Označení „lyžařská královna“ není oficiální titul. Těžko by se ale hledal někdo, komu by sedělo víc.
Mezi mlčením a přílišným sdílením
Nejzajímavější část rozhovoru se netýká Baileta, ale Vonnové samotné. Neoznačila žádný konkrétní vztah ani konkrétního bývalého partnera. Obecně ale připustila, že míru otevřenosti v minulosti nenastavila dobře: jednou sklouzla k tajnůstkářství, podruhé k přílišné sdílnosti. Teď podle svých slov hledá „hezkou rovnováhu“. Lidé vědí, že s někým chodí a že je šťastná. Víc ale do budoucna sdílet nechce.
Kdo sledoval její život posledních patnáct let, ví, odkud to přichází. Vztah s Tigerem Woodsem byl jednou z nejsledovanějších sportovních romancí své doby. Když v květnu 2015 skončil, oba mluvili o hektických životech a nedostatku společného času. S kanadským hokejistou P. K. Subbanem tvořila Vonnová pár tři roky a byli zasnoubení. V prosinci 2020 oznámila rozchod na sociálních sítích: označila je za krásné roky, Subbana za dobrého člověka, kterého respektuje, a dodala, že zůstávají přáteli. Oba vztahy sledovala veřejnost od začátku až do konce.
Pro srovnání stojí za to připomenout nejslavnější současný lyžařský pár. Mikaela Shiffrinová a Aleksander Aamodt Kilde se k sobě veřejně hlásili od roku 2021, podporovali se při zraněních a v dubnu 2024 oznámili zásnuby na sociálních sítích. Sport, láska a rekonvalescence se u nich prolínaly před očima fanoušků.
Vonnová s Bailetem mají ke stejné škatulce blízko: dva rychlostní lyžaři a jedno společné prostředí. Ona ale výslovně říká, že tímhle směrem nepůjde. Podle nás to není koketerie s médii. Vonnová dnes nepůsobí jako celebrita, která chce vztah prodat. Je to sportovkyně, která po bolestivém roce ukazuje přesně tolik soukromí, kolik potřebuje, aby mohla říct, že je zase šťastná. Polibek v bazénu tím pádem není výstřel do bulváru, ale jediné sdělení: jsem v pořádku.
Rok, který se nedá vyretušovat
Proč to sdělení tolik váží, ukazuje její zdravotní karta z roku 2026. Ta romantickou linku nepřebíjí, ale vysvětluje.
30. ledna si v Crans-Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v levém koleni. O týden později přesto nastoupila do olympijského sjezdu v Cortině. Podle agentury AP po konzultacích s lékaři a trenéry usoudila, že závodit zvládne, absolvovala tréninkové jízdy a jela s ortézou. Mezinárodní lyžařská federace ani MOV její rozhodnutí procedurálně nezpochybnily. Sportovní svět opakoval, že o startu rozhoduje závodnice a její tým.
8. února upadla. Podle Forbesu utrpěla komplexní zlomeniny levé nohy: tibiálního plató, tedy horní kloubní plochy holenní kosti, dále těla holenní kosti a hlavičky lýtkové kosti. K tomu se přidal akutní kompartment syndrom, nebezpečný nárůst tlaku ve svalech, který ohrožuje krevní oběh v končetině. Následovaly čtyři operace v Itálii a další ve Spojených státech, dohromady osm zákroků. V noze jí zůstaly tři dlahy a řada šroubů.
Devátá operace byla naplánovaná na pondělí 9. listopadu. Lékaři měli odstranit kovový materiál a konečně zrekonstruovat vaz přetržený v Crans-Montaně. Server Ski Racing už v září počítal s přibližně devíti měsíci rehabilitace.
O závodní budoucnosti zatím rozhodnuto není. V dubnovém rozhovoru pro AP Vonnová připustila, že klidně může skončit a už nikdy nezávodit. Emocionální rozhodnutí uprostřed rekonvalescence ale dělat nechce. Pokud by se vrátila, pak podle svých slov nejdříve v sezoně 2027/28. Ta nadcházející je kvůli operaci a rehabilitaci prakticky ztracená.
Do toho zapadá i zářijová Paříž. 28. září prošla Vonnová přehlídkou L’Oréal Paris u Eiffelovy věže a v rozhovoru pro People to popsala jako první chvíli, kdy své jizvy ukázala sebevědomě. Stejný měsíc zveřejnila fotky z bazénu. Obojí podle nás patří k sobě: jizvy na mole, polibek na Instagramu, obojí na vlastních podmínkách.
Ve stejnou dobu, kdy Vonnová veřejnosti ukázala polibek z léta, se chystala znovu ulehnout na operační sál. Navenek dává najevo štěstí, zbytek si nechává pro sebe. Hranici si tentokrát určuje sama.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta