Bývalý slávista Musa prohráněl fotbalového krále Messiho. Argentinec nakonec vyhrál o 4 góly

Když se 7. listopadu 2026 dohrálo poslední kolo základní části, na čele tabulky střelců zámořské ligy stálo známé jméno: Lionel Messi, 26 gólů. Hned pod ním ale nestál žádný Američan ani jihoamerický veterán. Stál tam Petar Musa, chorvatský útočník, kterého si čeští fanoušci pamatují z Edenu a Liberce. Za FC Dallas vstřelil 22 branek a od nejslavnějšího fotbalisty planety ho dělily čtyři góly. Na první pohled jasný účet. Jenže ještě koncem října šlo o souboj, ve kterém měl Messi důvod se ohlížet.
Tři góly, tři zápasy
Klíčový moment přišel 25. října. Musa dal dva góly proti San Jose, dostal se na 22 branek a liga na svém webu otevřeně psala, že
stahuje Messiho náskok. Stav byl 25:22 a do konce základní části zbývaly tři zápasy. Tři góly ztráty na tři utkání. U útočníka, který v té sezoně skóroval zhruba v každém druhém zápase, to nebyl nereálný scénář.
Závěr ale Chorvatovi nevyšel. V posledních třech kolech už se trefit nedokázal, zatímco Messi přidal ještě jednu branku a náskok pohodlně dovezl. Ani rozhodující den, kterému liga říká Decision Day, na pořadí nic nezměnil. Inter Miami remizoval s Charlotte 3:3 a Messi v tomto zápase podle oficiálního zápisu mezi střelci nefiguroval, připsal si ale asistenci na gól Luise Suáreze na 2:0. Dallas ve stejný den otočil zápas s Coloradem a vyhrál 3:1, Musa se ovšem neprosadil.
Konečné pořadí podle
přehledu střelců MLS:
Hráč Klub Góly Asistence Odehrané minuty Lionel Messi Inter Miami 26 17 2 664 Petar Musa FC Dallas 22 6 2 235 Sam Surridge Nashville 21 2 neuvedeno
Z tabulky lze vyčíst ještě jednu věc. Musa odehrál o více než 400 minut méně než Messi. Podle našeho propočtu dával 0,89 gólu na 90 minut, Messi 0,88. V čisté efektivitě zakončení tedy bývalý slávista Argentince o chlup přetáhl. Messi rozhodl objemem, odehranými minutami a tím, že kolem sebe dokázal vytvořit ještě sedmnáct gólů pro spoluhráče.
Ze Žižkova a Liberce do role hlavní hvězdy
Z českého pohledu je Musův příběh zajímavý hlavně kontrastem. Rodák ze Záhřebu, narozený 4. března 1998, přišel do Slavie v červenci 2017 jako perspektivní mladík. Následovalo kolečko hostování: Žižkov, Liberec, Union Berlín, Boavista. Nejvýrazněji se v Česku zapsal v sezoně 2019/20, kdy se se 14 góly za Liberec a Slavii stal králem střelců první ligy.
Celková česká bilance přesto zůstala skromná. Podle
databanky iDNES.cz odehrál v nejvyšší soutěži 57 zápasů a dal 18 gólů, z toho 11 ve 30 utkáních za Slavii a 7 ve 27 zápasech za Liberec. To dělá průměr zhruba 0,32 gólu na zápas. Solidní, ale nic, co by předznamenávalo souboje s Messim.
Do Dallasu navíc nepřišel přímo z Prahy. Cesta vedla přes Portugalsko a Benfiku, odkud ho americký klub vykoupil v únoru 2024 za klubový rekord. Od té doby jde jeho křivka strmě nahoru:
2024: 16 gólů v debutové sezoně v MLS říjen 2026: teprve třetí hráč v historii Dallasu s 18 góly v jedné sezoně, krátce nato překonal klubový sezonní rekord celkem: už v říjnu 56 gólů za první tři sezony v MLS 2026: 22 gólů a 6 asistencí, druhé místo mezi střelci celé ligy
Za jeden ročník v Americe tedy nastřílel víc gólů než za všechny sezony v české lize dohromady. V Dallasu navíc nosí devítku a patří mezi hráče s výjimkou z platového stropu, kterou kluby v MLS šetří pro své největší tváře.
Druhé místo za Messim je podle nás pro Musu silnější vizitka než leckterý titul krále střelců v menší lize. Nepohyboval se ve stínu hvězdy jako vedlejší postava. Dallas na něm postavil celou sezonu: 58 bodů, třetí nejvyšší zisk v historii klubu, klubový rekord 62 vstřelených gólů a druhé místo v Západní konferenci. Liga ho v přehledu před vyřazovací částí výslovně označila za klíčového muže týmu. Bývalý slávista v MLS rozhodně nehraje druhé housle. Redaktoři SportyŽivě.cz se pokusili získat hráčovu reakci přes jeho manažery, ale zatím bez úspěchu.
Messi znovu přepisoval historii
Že Musa narazil zrovna na Messiho, je pro něj zároveň smůla i čest. Argentinec, kterého fotbalový svět s nadsázkou pasuje na krále díky osmi Zlatým míčům, titulu mistra světa z roku 2022, šesti evropským Zlatým kopačkám a 46 týmovým trofejím, hraje v Americe se stejným hladem jako v Evropě.
Podle
oficiálního oznámení MLS se stal prvním hráčem v historii soutěže, který vyhrál Zlatou kopačku dvakrát po sobě. Loni ji získal s 29 góly, letos s 26. Mezi vícenásobné vítěze se zařadil jako šestý po Prekim, Tayloru Twellmanovi, Jeffu Cunninghamovi, Chrisi Wondolowskim a Bradleym Wright-Phillipsovi. Jen pro úplnost: do roku 2004 se cena udělovala podle bodového systému, kde gól znamenal dva body a asistence jeden. Od roku 2005 rozhodují čistě góly.
Další čísla Messiho sezony:
43 gólových příspěvků (26 gólů a 17 asistencí), nejvíc v lize 25 gólů bez penalt, druhý nejlepší výkon v jedné sezoně v historii MLS; lepší byl jen jeho vlastní loňský rekord 28 55 gólů za dvě sezony, druhý nejlepší dvouletý součet v historii ligy za Josefem Martínezem (58 gólů v letech 2018 a 2019) první místo v gólech na zápas a dělené první místo v počtu zápasů s více góly
Meziroční pokles o tři góly by u kohokoli jiného vyvolal otázky. U třicetiletého hráče by šlo o vrchol kariéry. Messimu je přitom devětatřicet a Inter Miami mu nedávno prodloužil smlouvu až do konce sezony 2028. Spekulace, že by se s Amerikou brzy loučil, tak zatím nemají oporu.
Souboj pokračuje v play-off
Pro oba hráče základní část skončila, sezona ale ne. Inter Miami obsadil se 60 body druhé místo ve Východní konferenci a v prvním kole vyřazovací části vyzve Columbus Crew. Dallas jako druhý tým Západu narazí na Portland Timbers. Obě série se hrají na dva vítězné zápasy, první kolo začíná 20. listopadu a potrvá do 2. prosince. Přesné termíny jednotlivých utkání liga zatím neoznámila.
Messiho mezitím čeká ještě individuální zúčtování. Hlasování o cenách za sezonu 2026 se uzavírá 9. listopadu, finalisté mají být známí 12. listopadu. Analytici ligového webu ho na základě dat považují za favorita na zisk ocenění pro nejužitečnějšího hráče potřetí v řadě, jde však o odhad, ne o oficiální výsledek. Datum vyhlášení vítěze liga zatím nezveřejnila.
Čeští fanoušci, kteří chtějí Musu a Messiho sledovat, nemusejí od letošní sezony řešit zvláštní předplatné. Podle české podpory Applu jsou všechny zápasy MLS dostupné v rámci běžného předplatného Apple TV, včetně vyřazovací části.
Musa Messiho nesesadil. Jenže kdo v roce 2017 viděl na Slavii nenápadného chorvatského mladíka, sotva by tipoval, že o devět let později bude jediným hráčem, na kterého se Messi v Americe musel ohlížet. Teď mají oba před sebou novou soutěž, kde se góly počítají znovu od nuly.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl