Mladá řidička přetočila v Potštátu auto přes střechu. Jela moc rychle

Mladá řidička přetočila v Potštátu auto přes střechu. Jela moc rychlePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladá řidička přetočila v Potštátu auto přes střechu. Jela moc rychleZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 09.11.2026 15:42
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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