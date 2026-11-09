Srdcovka: Před Posedlostí platilo Zhasni a zemřeš. Virální YouTube video se proměnilo v hororový blockbuster

Kdo má strach ze tmy, ten v noci nechává v koutě místnosti svítit lampičku. Komu umělé světlo vypoví službu, je vydaný napospas běsům, které ve filmovém světě opouštějí úzkostnou formu lidské představivosti či pověrčivého strachu. Švédský filmař David F. Sandberg roku 2013 představil ve svém krátkometrážním videu noční přízrak zjevující se v okamžiku, kdy hrdinka v podání jeho ženy Lotty Losten zhasne před spaním světla. Hollywood po virální návnadě lačně skočil a roku 2016 vyšla celovečerní verze internetového fenoménu Zhasni a zemřeš (Lights Out) která utržila 150 milionů dolarů. První studiový hit inspirovaný YouTube tvorbou se deset let po premiéře a ve světle (či snad ve stínu?) letošních senzací jako Posedlost či Backrooms sluší připomenout.
Od zavedení klasického studiového systému s hereckými hvězdami a soutěživými producenty se do světa dostala řada reportáží a v kinech bylo promítáno mnoho filmů, jejichž poselství hovořilo velmi střízlivě – mýtus hollywoodské továrny na sny je iluzorní a pohádkové cesty za štěstím alias Honza málem králem se v lítém kapitalistickém kolektivu opravdu neuskutečňují. Zámořská výprava Sandberga s Losten z minulé dekády by se ale malým aspirujícím filmařům přece mohla předčítat na dobrou noc, ačkoli jejich kruciální umělecké dílo je stvořené k tomu, aby bdělé publikum zásobovalo nočními můrami.
Dvouapůlminutový kraťas Lights Out z roku 2013 je úderným amatérským videem s jedinou herečkou v jediném pokoji, za jehož prahem se v houstnoucím přítmí nejprve objevuje silueta děsivé bytosti – očividně nadpřirozené, jelikož každé kvapné rozsvícení vyjeví jen prázdnou chodbu. Světelné zdroje jsou ale nespolehlivé a vědomí jakési zlé přítomnosti posléze umocňují ještě zneklidňující zvuky, přičemž vše končí tím možná nejklasičtějším hororovým prvkem, tedy lekačkou. Nejste-li zrovna doma ve večerních hodinách sami, Sandbergův kraťas s Losten v hlavní úloze si můžete pustit níže.
Ač nejde o nic objevného, konceptuální strašení beze slov a v situacích blízkých jakémukoli člověku má po světě hromadu příznivců. Sandberg ostatně vyrůstal při sledování Noční můry v Elm Street, jejíž tvůrce Wes Craven se nechal inspirovat sérií nevysvětlitelných spánkových paralýz a Freddyho Kruegera stylizoval jako zhmotnění generačního traumatu a pocitu viny, které loví ještě nevinné teenagery tam, kde je každý člověk nejzranitelnější, tedy v jejich snech. Freddy expandoval do kultovní franšízy, která upevnila hollywoodskou pozici jeho domovské společnosti New Line Cinema, a Wes Craven se později ještě s Vřískotem zasloužil o to, že horory zakořenily v popkultuře jako její nejvíc virální výhonky.
Záhada Blair Witch
způsobila šílenství svou internetovou kampaní předstírající naprostou autenticitu a dokumentární charakter příběhu o filmařské výpravě ztracené v prokletých lesích. Horory pomalu přestávaly být psychoanalytickou pitvou nimrající se v sexuálních symbolech a publikum se začalo víc zajímat o chytlavý koncept neboli hlavní strategickou doménu filmového zla, které se projevovalo za velmi speciálních formálních podmínek. Pionýrem virálního trendu a také krátkého filmu s celovečerní ozvěnou byl James Wan
, jehož Saw
představil zvráceného vraha, jenž své oběti zavírá do útrpného labyrintu smrtelných her. Studiová Hra o přežití
nastartovala kultovní sérii, která pokračuje dodnes, a z Wana se stal nejen vlivný žánrový režisér soustředěný na elitní duchařiny (Insidious
, V zajetí démonů
), ale též neméně významný hororový producent.
Švorc Švédové mezi smetánkou
Wan a s ním celý Hollywood přitom měli k dispozici čerstvou platformu, která se dnes jeví jako ten nejpohodlnější most mezi amatérskou a profesionální filmovou tvorbou. Nějaký čas trvalo, než se lidé naučili používat YouTube jako nezávislou distribuční síť, kde lze sdílet vlastní umění a nechat ho žít vlastním životem ve stále propletenějším online prostoru. Sandberg natočil Lights Out prakticky bez rozpočtu, jen s pomocí základních optických triků, a přihlásil ho do soutěže Bloody Cuts Horror Challenge, britské internetové přehlídky krátkých hororů. Tvůrce, jenž kraťas natočil společně s manželkou v jejich göteborském bytě, tam obdržel cenu za nejlepší režii a domníval se, že tím jejich amatérské úsilí končí.
Znepokojivý film se začal masově šířit až s několikaměsíčním odstupem, když na něj někdo upozornil na diskuzní platformě Reddit. Internet tak udělal to, co mu jde stále lépe, a sám upozornil na trend, který může být globálně přitažlivý. „Najednou s námi chtěli mluvit všichni ti lidé z Hollywoodu,“ vzpomínal Sandberg roku 2016 pro Daily Dead. „Ozývali se mi agenti, manažeři, producenti i zástupci studií. Musel jsem si udělat tabulku, do které jsem si zapisoval všechny, s nimiž jsem jednal, abych v tom měl vůbec přehled.“ Jedním z prvních producentů, kteří se mu ozvali, byl Lawrence Grey, jenž už předtím mluvil s Jamesem Wanem o možné společné spolupráci a napadlo ho, že právě tohle by mohl být ten pravý projekt.
„James krátký film viděl na internetu a moc se mu líbil, ale nebyl si jistý, jestli je v něm dostatek materiálu pro celovečerní snímek. Napsal jsem proto treatment, v němž jsem nastínil, jak by se měl příběh rozvíjet a jaké by měly být jeho postavy. Lawrence ho pak předal Jamesovi, který uvěřil, že by z toho skutečně mohl vzniknout film.“ Wan do projektu zapojil zmiňovanou společnost New Line Cinema, která přivedla do kin i Pána prstenů, a dle Sandberga do sebe vše zapadlo nečekaně hladce. „Lidé pořád říkají: ‚Nezvykejte si na to, protože takhle to obvykle nefunguje.‘“ Šanci každopádně chytili za pačesy a Losten se dokonce vzdala letité pracovní pozice s příslibem, že po návratu za několik měsíců ve firmě obdrží jiné místo. „Rychle jsme si uvědomili, že se za pár měsíců nevrátíme,“ usmála se Sandbergova manželka i spolutvůrkyně.
Rozhodlo se víceméně přes noc, manželé zamkli vchodové dveře a prvním letadlem odletěli do LA, kde je James Wan, tehdy režisér sedmé části Rychle a zběsile, hodil rovnou do víru showbyznysu. „Hned po příjezdu nás pozvali na večírek k filmu Rychle a zběsile 7, který pořádali pro Jamese na oslavu jeho úspěchu, takže jsme byli pozváni i my. Právě jsme dorazili, takže jsme neměli žádné peníze. Museli jsme si půjčit všechno, co šlo, od našich rodičů, abychom si vůbec mohli dovolit tady zůstat. Pozvali nás do tohoto sídla v Beverly Hills mezi celebrity a my jsme si připadali jako takoví podvodníci, protože jsme byli ti švorc Švédové, kteří se právě dostali na hollywoodský večírek.“ Studio jim proplatilo hotel jen na první týden, pak si manželé museli najít ubytování přes Airbnb.
Nesčetné příležitosti
Zhasni a zemřeš
, v originále opět nazvané Lights Out, potřebovalo jen trochu vypilovat scénář, který tentokrát vyprávěl obšírněji o děsivé rodinné kletbě. Dospívající Rebecca se vrací k rodině, aby pomohla mladšímu bratrovi Martinovi, a společně podpírají duševně nemocnou matku a odhalují původ nočního přízraku, který se zjevuje pouze v úplné tmě. Wan sehnal velmi dobré herce včetně Teresy Palmer
z Čarodějova učně
a Marie Bello
, nominované na Zlatý glóbus za Dějiny násilí
. A začínající režisér, jenž nikdy předtím nenavštívil filmový plac, byl nervózní nejen před nimi.
„Bylo toho tolik, co jsem nevěděl. Letěli jsme přes půl světa a já se chystal vést svůj filmový tým. Opravdu jsme se chystali natočit film a myslím, že jsem tomu ještě tehdy nevěřil. Musel jsem se zeptat prvního asistenta režie: ‚Kdy vlastně volám akce?‘, protože jsem to nevěděl. Byla to pro mě filmová škola, naučit se, jak všechno funguje, a hodně jsem se naučil,“ vyprávěl Sandberg, jenž se od té doby mohl zdokonalovat ve stále ambicióznějších projektech. Wan mu po úspěchu Zhasni a zemřeš, taktéž kritiky převážně chváleného, dohodil práci ve svém vesmíru Conjuring a Sandberg režíroval druhý, zdaleka nejlepší díl Annabelle. Posléze dostal ryzí blockbusterovou příležitost v podobě komiksového Shazama!, jehož tápající krůčky vedl ve dvou kriticky rozporuplných filmech. Naposledy mu jako osvědčenému řemeslníkovi svěřili videoherní adaptaci Until Dawn, která kombinovala mnoho hororových prvků v záměrně eklektickém příběhu.
Zhasni a zemřeš ale zůstalo Švédovým nejcharakterističtějším dílem, které svému tvůrci především dokázalo, že žijeme v době neomezených možností. „Je to nejlepší doba v historii na to být filmařem, protože máte k dispozici všechny tyhle nástroje. Zvuk můžete nahrávat na spoustě snadno dostupných zařízení a dnes můžete natáčet video i na telefon. Nikdo vám ve vytváření takových věcí vlastně nebrání. Můžete je dát na internet, kde je uvidí každý. Máte také všechny ty komunity lidí, kteří sdílejí své znalosti o tom, jak používat software nebo jak si postavit vlastní kameru na kolejnicích. Máte filmovou školu a filmovou projekci online.“
Skutečná youtuberská revoluce
Režisérova slova přitom nestárnou, naopak jsou pamfletem o generaci mladších tvůrců, kteří se do interaktivní YouTube éry už narodili. Dnešní sandbergovské objevy jako Kane Parsons a Curry Barker chápou, co si globalizované internetové publikum žádá, a kultura creepypasty a dalších znepokojivých formátů udává v oblasti filmového hororu komerční trendy. Zatímco Zhasni a zemřeš bylo nakonec velmi přirozeným prodloužením tehdejšího mainstreamového modelu o posedlé rodině, byť pramenícím z „lidové“ komorní zábavy, letošní megahity jako Backrooms a hlavně Posedlost jsou čistými výtvory zavedených youtuberů udávajících nové směry. Barkerova Posedlost přitom vznikla nezávisle s méně než milionovým rozpočtem, ale po akvizici druhořadou distribuční firmou na filmovém festivalu vyústila v generační událost a generovala půlmiliardové tržby.
Víceméně na koleni svůj celovečerní debut zhmotnil také youtuber Markiplier, jehož Iron Lung díky věrným fanouškům v lednu konkurovalo i velkým studiovým produkcím. Kreativní síla z největší světové videoplatformy mocně ovlivňuje současný žánrový film, který – nutno přiznat – má rázem osobitější charakter než ten, který nesla duchařská klišé minulé dekády. Zhasni a zemřeš je ale v tomto trendu průkopníkem a také možná nejefektivnějším zástupcem dané etapy virálního strašení pomocí tmy a záblesků toho, že v ní číhá něco zlověstného. Od roku 2016 se chystá druhý díl, jehož výroba se letos aktualizovala jako pravděpodobná, s přiděleným scenáristou Affleckových Zvířat Connorem Osbornem McIntyrem.
Sandberg s Losten na svůj minimalistický styl nezanevřeli ani během karantény, která jim poskytla vděčnou záminku opět natáčet doma a s nulovými prostředky. Jejich tříminutový nervák Shadowed probouzel k nočnímu životu pokřivené stíny, ale svého blockbusteru se zatím nedočkal. Doba už se holt zase posunula.
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Zdroje: The Hollywood Reporter, Daily Dead, Kinobox