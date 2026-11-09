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Srdcovka: Před Posedlostí platilo Zhasni a zemřeš. Virální YouTube video se proměnilo v hororový blockbuster

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Kdo má strach ze tmy, ten v noci nechává v koutě místnosti svítit lampičku. Komu umělé světlo vypoví službu, je vydaný napospas běsům, které ve filmovém světě opouštějí úzkostnou formu lidské představivosti či pověrčivého strachu. Švédský filmař David F. Sandberg roku 2013 představil ve svém krátkometrážním videu noční přízrak zjevující se v okamžiku, kdy hrdinka v podání jeho ženy Lotty Losten zhasne před spaním světla. Hollywood po virální návnadě lačně skočil a roku 2016 vyšla celovečerní verze internetového fenoménu Zhasni a zemřeš (Lights Out) která utržila 150 milionů dolarů. První studiový hit inspirovaný YouTube tvorbou se deset let po premiéře a ve světle (či snad ve stínu?) letošních senzací jako Posedlost či Backrooms sluší připomenout.
Srdcovka: Před Posedlostí platilo Zhasni a zemřeš. Virální YouTube video se proměnilo v hororový blockbuster

Srdcovka: Před Posedlostí platilo Zhasni a zemřeš. Virální YouTube video se proměnilo v hororový blockbuster

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 09.11.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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