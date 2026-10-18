Za vjetí na koleje přijdete o papíry. Zákony přitvrdily

Sejm schválil pozměňovací návrhy k nařízením, která stanoví pozastavení řidičského průkazu na tři měsíce za nebezpečné chování na železničních přejezdech. Tresty se budou vztahovat na projetí na červenou, vjezd na koleje bez možnosti pokračovat v jízdě a na vyhýbání se sníženým závorám. Návrh zákona však ještě musí projít legislativním řízením.
Řidiči porušují pravidla
Cílem je zvýšit bezpečnost pro cestující v autech i vlacích. Řidiči totiž nesmyslně porušují předpisy. Jejich chování má vážné následky. Nejen že je to životu nebezpečné, ale často tím řidiči způsobí i značné narušení silničního a vlakového provozu pro ostatní účastníky.
Příkladem jsou incidenty v Partynicích ve Vratislavi, kde řidiči pravidelně poškozují závory. K poslednímu incidentu došlo ve středu ráno (7. října). Řidič, který poškodil zavírací závory, dostal pokutu 2 000 PLN a 15 trestných bodů. Nepomáhají výzvy, právě proto se polská vláda rozhodla pro drastičtější opatření.
Jestliže parlament legislativu schválí, bude moci policie na místě incidentu okamžitě zabavit řidičský průkaz. A to bez ohledu na to, zda bude řidič souhlasit s pokutou nebo požádá o soudní projednání případu. Pokud se nic nestane, přijdou řidiči o papíry na 3 měsíce.
Další tresty za přestupky
Návrh počítá s tím, že by soudy musely ukládat povinný zákaz řízení také v případě způsobení dopravní katastrofy. A to na dobu nejméně tří let. V případě bezprostředního nebezpečí katastrofy pak na jeden rok.
Proč se o změnách hovoří?
Změny jsou především reakcí na nehodu v Sokolniki Suche, kde vjel řidič kamionu navzdory červené na koleje a srazil se s vlakem InterCity. Nejde však o jedinou nehodu. Podle údajů policejního ředitelství předložených ministerstvem infrastruktury bylo v roce 2024 na železničních přejezdech zaznamenáno 39 nehod, které si vyžádaly 23 úmrtí a 29 zranění. Řidič byl shledán viníkem ve 32 případech, což představuje více než 80 % všech nehod.
O rok později bylo zaznamenáno 51 nehod, při kterých zemřelo 27 lidí a 40 bylo zraněno, přičemž v 38 případech byla zjištěna vina řidiče. Do konce srpna 2026 bylo zaznamenáno 35 nehod s 16 úmrtími a 40 zraněnými, přičemž ve 30 případech byla vina zjištěna na straně řidiče. Děsivé statistiky, že?
Pozor dejte i na kolech
Zatím jsme hovořili jen o autech. Na pozoru by však měli být také ti, kdo přes přejezd přejíždí na koloběžce nebo na jízdním kole. Lidé si často neuvědomují, že vlak se může přiblížit skutečně rychle a zbytečně riskují. Městská policie ve Vratislavi může od 15. září ukládat pokuty za porušení předpisů neopatrným jezdcům. Podle mého názoru je to jedině dobře. Jak jinak naučit účastníky silničního provozu dodržovat pravidla než tím, že jim budou ukládány tvrdé sankce?
Zdroje článku: www.wroclaw.pl, tvn24.pl, wm.pl, www.storicko.cz