Malá kázala o respektu a vystavila fotečky z Hradu. Lidé jí vrátili hlasování ve 4.36 i Babišův potlesk na příděl

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Malá kázala o respektu a vystavila fotečky z Hradu. Lidé jí vrátili hlasování ve 4.36 i Babišův potlesk na přídělPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Taťána Malá si oslavy 28.
Taťána Malá v Poslanecké sněmovně, FOTO: PSP ČR/se souhlasem
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 30.10.2026 13:26
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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