Dcera pečovala o 88letou maminku sama. Centrum pro pečující v Pardubickém kraji jí ukázalo cestu z vyčerpání

Bydlely jen tři sta metrů od sebe, ale vzdálenost mezi nimi se plnila obavami a vyčerpáním. Paní Helena, 88letá seniorka z Pardubického kraje, žila sama ve svém bytě. Její dcera, sama už v seniorském věku, ji pravidelně navštěvovala a starala se o ni. Zdravotní stav maminky se ale začal zhoršovat. Přibývalo pádů, nejistoty při chůzi i strachu z okamžiků, kdy tam dcera nebyla.
„Bála jsem se maminku nechat samotnou. Ale zároveň jsem cítila, že už všechno sama nezvládnu," popsala dcera situaci, ve které se ocitají tisíce pečujících po celé republice. Tehdy se obrátila na Centrum pro pečující Pardubického kraje. Pracovníci centra si vyslechli její příběh, pomohli zorientovat se v dostupných možnostech péče a společně nastavili podporu odpovídající aktuálním potřebám obou žen. „Najednou jsem neměla pocit, že na to musím být sama. Věděla jsem, na koho se mohu opakovaně obracet a co teď dělat," popsala dcera s úlevou.
Vedoucí sociální pracovnice pardubické pobočky Hana Karmanská upozorňuje, že podobné příběhy nejsou výjimkou. Péče o blízkého člověka se mění postupně a nenápadně. „To, co ještě před časem fungovalo, přestává stačit. Pečující se pak dostávají do bodu, kdy potřebují hledat další možnosti podpory. My s nimi probíráme jejich konkrétní situaci, pomáháme jim zorientovat se v dostupných službách a společně nastavujeme péči tak, aby byla bezpečná pro jejich blízké a zároveň udržitelná i pro ně samotné," vysvětlila Karmanská.
Centrum pro pečující Pardubického kraje nabízí bezplatné poradenství všem, kdo hledají cestu, jak zajistit péči o sebe nebo o blízké, ať jde o seniory, osoby se zdravotním či duševním omezením nebo lidi s demencí. Součástí služeb je sociální poradenství, orientace v dávkách a službách, podpora při péči o osoby s demencí i bezplatné vzdělávání formou besed s odborníky. Centrum má pobočky v Pardubicích a v Letohradě a provozuje ho organizace Bethany, Dům pomoci. Vzniklo z iniciativy Pardubického kraje za přispění Evropské unie.
Náměstek hejtmana pro sociální péči Pavel Šotola zdůrazňuje, že kraj se této oblasti věnuje systematicky. „Víme, že bez dostupných služeb a podpory je pro mnoho lidí velmi obtížné tuto roli zvládat. Centrum pro pečující v tomto směru pomáhá nejen jednotlivcům, ale posiluje i celý systém podpory v regionu," uvedl Šotola.
Zdroj: Pardubický kraj