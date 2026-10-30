Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dcera pečovala o 88letou maminku sama. Centrum pro pečující v Pardubickém kraji jí ukázalo cestu z vyčerpání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bydlely jen tři sta metrů od sebe, ale vzdálenost mezi nimi se plnila obavami a vyčerpáním. Paní Helena, 88letá seniorka z Pardubického kraje, žila…
C__3_

C__3_

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:28

Reklama
Další články z Náš REGION
Hledá se dvojice ze Zlínského kraje. Má svědčit v případu majetkové trestné činnosti
Hledá se dvojice ze Zlínského kraje. Má svědčit v případu majetkové trestné činnosti
Pohřešovaný muž z Duchcova byl nalezen v Německu
Pohřešovaný muž z Duchcova byl nalezen v Německu

Čtyřiadvacetiletý muž, který ve středu 29. října ráno opustil své bydliště v Osecké ulici v Duchcově a...

Nemocnice Kraje Vysočina přechází na nový objednávkový systém, starý portál skončí
Nemocnice Kraje Vysočina přechází na nový objednávkový systém, starý portál skončí

Nemocnice Kraje Vysočina od 1. listopadu 2026 přijímají objednávky na vyšetření výhradně přes novou...

Nervózní chování ho prozradilo. Osmnáctiletý mladík skrýval pod bundou půl kila pervitinu
Nervózní chování ho prozradilo. Osmnáctiletý mladík skrýval pod bundou půl kila pervitinu

Rutinní dopravní kontrola na Olomoucku přinesla nečekaný úlovek. Policisté zadrželi osmnáctiletého muže z...

V tržnici Sapa inspektoři zabavili přes tunu potravin neznámého původu
V tržnici Sapa inspektoři zabavili přes tunu potravin neznámého původu

Společná akce Státní veterinární správy a Policie ČR v areálu pražské tržnice Sapa skončila odhalením více...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.