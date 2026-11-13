Z toalety se během letu rozlila voda mezi cestující. Airbus musel nouzově přistát

Z toalety se během letu rozlila voda mezi cestující. Airbus musel nouzově přistátPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 13.11.2026 10:00
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