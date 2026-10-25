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Aston Martin odhalil problém Hondy, který se vrátil v Singapuru

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Fernando Alonso upozornil po Velké ceně Singapuru na problémy s ovladatelností Aston Martinu. Honda následně zjistila, že se vrátil turbo lag, který mělo odstranit nové turbodmychadlo. Nyní připravuje další opatření, zatímco tým chce lépe pracovat s očekáváními před závody.
Aston Martin odhalil problém Hondy, který se vrátil v Singapuru

Aston Martin odhalil problém Hondy, který se vrátil v Singapuru

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:34

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