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Kroměříž nabídne zdarma vánoční polévku na Velkém náměstí

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Kroměříž chystá na středu 16. prosince tradiční adventní rozlévání polévky. Zájemci si přijdou na své pod vánočním stromem na Velkém náměstí od 11:00 do…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 18:00

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