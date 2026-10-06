Z EU přichází nová regulace: Dotkne se oblečení, bot a kosmetiky

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Máte doma nepromokavou bundu? Outdoorové boty s impregnací? Papírový kelímek na kávu? Všechny tyto předměty spojuje jedno: po desetiletí v nich výrobci používali speciální chemické látky, které skvěle odpuzují vodu a mastnotu. Problém je, že tyto sloučeniny se v přírodě ani v lidském těle prakticky nerozkládají.
Evropská unie proto od 10. října 2024 razantně utahuje šrouby. Nová regulace míří na konkrétní skupinu látek označovanou zkratkou PFHxA, včetně jejích solí a příbuzných sloučenin. Tyto chemikálie patří do rodiny takzvaných PFAS – věčných chemikálií, které dostaly svůj název právě kvůli mimořádné odolnosti. V minulosti nahradily starší zakázané látky, zejména kyselinu perfluorooktanovou (PFOA), teď ale přišla řada i na ně.
Změna se dotýká široké palety výrobků: běžného oblečení a textilních doplňků, obuvi obsahující kůži i kožešiny, kosmetických přípravků a impregnačních sprejů, které lidé běžně používají k péči o boty a bundy. Nová pravidla zasáhnou také papírové a kartonové obaly určené pro styk s potravinami – třeba jednorázové kelímky nebo krabičky na jídlo s sebou.
Přísné limity a postupné zavádění
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) stanovila výrobcům velmi tvrdé mantinely. Součet PFHxA a jejích solí nesmí ve výrobcích překročit 25 částic na miliardu (ppb). Pro příbuzné látky, které se mohou na PFHxA časem přeměnit, platí limit 1000 ppb. Pokud produkt tyto hodnoty překročí, firmy ho od října jednoduše nesmějí na evropský trh dodávat – pokud nespadá pod přesně vymezenou výjimku.
Celý proces je rozložený do několika fází, aby se dodavatelské řetězce stihly přizpůsobit. První vlna startuje právě teď na podzim 2024, další významná etapa přijde 10. října 2027. Tehdy se totožné limity rozšíří i na další spotřebitelský textil, kůži a kožešiny mimo oděvy – například potahové látky, bytový textil nebo čalounění nábytku.
Regulace se stává součástí známého evropského chemického nařízení REACH, konkrétně jde o nařízení Komise (EU) 2024/2462, které doplňuje přílohu XVII. Brusel tak pokračuje v dlouhodobém trendu systematického vytlačování perzistentních látek z každodenního života.
Co to znamená pro běžné lidi
Nikomu nehrozí, že by musel vyhazovat oblečení nebo kosmetiku ze své domácnosti. Pravidla se vztahují výhradně na nově uváděné zboží po říjnovém termínu. Produkty, které už jsou doma nebo které byly na trh dodány před 10. říjnem, se mohou v obchodech dále prodávat a lidé je mohou bez obav používat.
V regálech se na první pohled nic dramatického nezmění. Výrobci postupně přejdou na alternativní materiály a technologie, které tyto chemikálie neobsahují. Změna proběhne tiše na pozadí, bez velkých zásahů do nabídky.
Evropská pravidla zároveň pamatují na situace, kde je funkčnost a ochrana života na prvním místě. Z nařízení proto existují přesně vymezené výjimky. Limity se nebudou vztahovat na osobní ochranné prostředky určené proti závažným rizikům – typicky pro hasiče nebo záchranáře, kde je odolnost materiálu otázkou přežití. Výjimku mají také zdravotnické prostředky a specifické stavební textilie, u nichž by okamžitý zákaz způsobil vážné technické komplikace.
Výsledkem celého procesu by mělo být zdravější prostředí i bezpečnější výrobky. Věčné chemikálie se totiž v těle hromadí celá léta a jejich dlouhodobý dopad na zdraví stále není zcela prozkoumán. Evropa proto volí cestu opatrnosti a postupně zavírá kohoutky u látek, které se v přírodě prakticky nerozkládají.
Zdroje článku: tn.nova.cz, 1.pluska.sk, topky.sk, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová