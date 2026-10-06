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Z EU přichází nová regulace: Dotkne se oblečení, bot a kosmetiky

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Od října platí v celé EU přísnější limity pro chemické látky v textilu, obuvi i kosmetice. Jde o další krok v boji proti věčným chemikáliím, které se v těle hromadí celá léta.
Z EU přichází nová regulace: Dotkne se oblečení, bot a kosmetiky

Z EU přichází nová regulace: Dotkne se oblečení, bot a kosmetiky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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