Yan a Dvalishvili navážili a trilogie je potvrzena. O pás bantamové váhy půjde v Abú Dhabí

Ručička se zastavila, kamery cvakly a dva muži, kteří spolu v kleci strávili dohromady 50 minut, se na sebe podívali potřetí v životě. Petr Yan, úřadující šampion bantamové váhy UFC, i Merab Dvalishvili, bývalý držitel téhož pásu a jednička žebříčku divize, podle MMA Junkie splnili limit. Tím zmizela poslední praktická překážka, která mohla titulový duel na turnaji UFC 333 rozbít. Do té chvíle to byl jen plakát. Teď je z něj ostrý souboj o pás, který Yan Dvalishvilimu sebral v odvetě na UFC 323. Redakce MMAmagu k tomu otevřela oficiální program akce i výsledky obou předchozích duelů a spočítala, kolik toho spolu oba muži vlastně mají za sebou.
Pár vteřin na váze, které mohly rozbít celý večer
Vážení se odehrálo 23. října 2026, klec se otevře o den později. Bantamová váha je mužská divize UFC s limitem 135 liber, v přepočtu zhruba 61 kg. U běžného zápasu smí bojovník v téhle divizi vážit o 1 libru víc, u titulového duelu ne. Stojí to ve výkladu UFC k váhovým kategoriím, do kterého redakce MMAmagu nahlédla.
Právě proto se u obhajob počítá každá libra: pravidlo nezná výjimku a žádná strana si ji nevyjedná. Rutinní procedura, kterou fanoušci obvykle přeskočí, tak rozhoduje o tom, jestli bude o co hrát.
Jenže to zajímavé na téhle váze není číslo na displeji, ale účet, který si Yan s Dvalishvilim vedou od března 2023.
Padesát minut, dva výsledky a nula jasno
Poprvé se potkali 11. března 2023 v Las Vegas. Dvalishvili tehdy vyhrál jednomyslným rozhodnutím a jeho přezdívku vysvětluje jediné číslo: v rekordní knize UFC drží tenhle zápas prvenství v počtu pokusů o takedown v bantamové váze. Bylo jich 49. Odveta přišla 6. prosince 2025 na UFC 323, kde si Yan podle oficiálních bodovacích lístků vzal pás zpět, znovu jednomyslným rozhodnutím, a stal se dvojnásobným šampionem divize.
Oba duely šly plných pět kol a skončily na body, tedy 25 minut pokaždé. Redakce MMAmagu obě délky z výsledkových podkladů sečetla a došla k padesáti minutám vzájemného boje, ve kterých ani jeden z nich druhého neukončil.
|Zápas
|Odbojované minuty
|Výsledek
|UFC Fight Night 221 (11. 3. 2023)
|25
|Dvalishvili na body
|UFC 323 (6. 12. 2025)
|25
|Yan na body, titul zpět
|Celkem před trilogií
|50
|1:1, žádné ukončení
Titulový zápas s takovou historií by jinde zdobil plakát sám. V Abú Dhabí na něj ale čeká role druhých houslí.
Pás na bantamu, a přesto až druhý v pořadí
UFC 333 se koná 24. října 2026 v hale na ostrově Yas v Abú Dhabí, v rámci sedmidenního programu Abu Dhabi Showdown Week. Pořadatel na stránkách haly uvádí jako hlavní zápas večera obhajobu šampiona pérové váhy Alexandera Volkanovskiho proti neporaženému vyzyvateli číslo jedna Movsaru Evloevovi. Yan s Dvalishvilim jdou jako co-main event, tedy druhý nejvýše postavený zápas hlavní karty.
Shrňme to bez pozlátka: závěr večera tvoří dva titulové zápasy a trilogie o pás nejlehčí mužské divize se v tomhle balíku vejde až na druhé místo. Taková karta se nevidí každý měsíc.
Pořadí na plakátu je ale maličkost proti tomu, co oběma v Abú Dhabí leží na stole.
Co si z Abú Dhabí odnese jen jeden z nich
ANALÝZA Yan obhajuje pás poprvé od návratu na trůn, a hned proti muži, kterému ho sebral. Dvalishvili jde zpátky pro titul z pozice jedničky žebříčku. Stav série je 1:1, padesát minut bez ukončení, žádná neznámá.
A právě v tom je zakopaný pes. Po třetím zápase dojdou oběma argumenty: vítěz dostane čistý mandát, poražený ztratí poslední „ale“, kterým by se dal vysvětlit předchozí výsledek. Rivalita, která dvakrát skončila u bodovacích lístků, si vybírá daň v podobě jasného účtu.
Pro českého fanouška je tu dobrá zpráva. Start hlavní karty redakce MMAmagu přepočítala z času, který UFC uvádí v programu akce, na 20:00 českého času 24. října 2026; kdy přesně vyjdou do klece Yan s Dvalishvilim, závisí na délce předchozích zápasů. Na váze spadla závora, v Abú Dhabí se otevře klec.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka