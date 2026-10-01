Windows 11 dostal aktualizaci 26H2. Velké novinky nečekejte, přesto má smysl

Windows 11 dostal aktualizaci 26H2. Velké novinky nečekejte, přesto má smyslPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Windows 11 dostal aktualizaci 26H2. Velké novinky nečekejte, přesto má smyslZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 01.10.2026 01:00
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