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Windows 11 dostal aktualizaci 26H2. Velké novinky nečekejte, přesto má smysl

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Microsoft začal uvolňovat Windows 11 26H2. Nová verze nepřináší klasický velký balík funkcí, místo toho aktivuje změny, které už mohou být v počítači připravené. Další aktualizace Windows ale u části uživatelů vyvolává nedůvěru.
Windows 11 dostal aktualizaci 26H2. Velké novinky nečekejte, přesto má smysl

Windows 11 dostal aktualizaci 26H2. Velké novinky nečekejte, přesto má smysl

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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