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Ježíš byl rebel, který kritizoval mocné. I proto se církve zastávají veřejnoprávních médií

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Poslední vyjádření nejen Církve bratrské, ale i některých dalších církví či jejich představitelů k veřejnoprávním médiím vyvolalo u některých velké rozhořčení, které by se dalo shrnout do věty „proč se…
Ježíš byl rebel, který kritizoval mocné. I proto se církve zastávají veřejnoprávních médií

Ježíš byl rebel, který kritizoval mocné. I proto se církve zastávají veřejnoprávních médií

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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