Sousedův strom přesahuje na váš pozemek. Větve můžete za určitých podmínek odstranit i bez jeho souhlasu

Sousedské spory často začínají drobností. Strom vysazený před lety vyroste, jeho koruna přesáhne přes plot a větve začnou překážet na vedlejším pozemku. Majitel zahrady pak stojí před otázkou, zda musí čekat na souhlas souseda, nebo může problém vyřešit sám. Právě pro takové situace stanoví občanský zákoník zvláštní pravidla. Jinak se postupuje u větví stromu, jinak u jeho kořenů a odlišná pravidla platí pro spadlé ovoce. Základní podmínkou je, že zásah musí být přiměřený skutečným obtížím.
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Nejdřív musí dostat příležitost vlastník stromu
Paragraf 1016 občanského zákoníku umožňuje sousedovi odstranit převislé větve nebo prorůstající kořeny, jestliže vlastník stromu nezjedná nápravu v přiměřené době. Před vlastním zásahem jej proto musí vyzvat, aby se o strom postaral. Současně musí jít o větve nebo kořeny, které působí škodu či jiné obtíže převyšující zájem na zachování stromu v současném stavu. Může jít například o poškozování stavby, problematický průchod nebo další prokazatelné omezení užívání pozemku. Pouhý přesah koruny za hranici parcely nemusí stačit. Při vleklém sporu je rozumné uchovat písemnou výzvu a fotografie problémového místa.
Zákon nestanoví jednotný počet dnů, během nichž musí soused větve odstranit. Přiměřená lhůta se bude odvíjet od konkrétní situace, roční doby a naléhavosti problému. Pokud větev bezprostředně ohrožuje bezpečnost, mohou být okolnosti jiné než u běžného stínění záhonu. Ani tehdy ale není vhodné bez rozmyslu poškodit celý strom. Zvlášť větší zásah by měl posoudit odborník, který rozumí zdravotnímu stavu dřevin. Soudní spor totiž může skončit nejen u otázky práva na odstranění větví, ale také u případné náhrady škody.
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Ořez musí proběhnout šetrně
Občanský zákoník výslovně požaduje šetrné odstranění ve vhodné roční době. Majitel sousedního pozemku tak nemá neomezené právo seříznout celou korunu ani poškodit kmen. Důležité jsou také případné povinnosti vyplývající z ochrany přírody a ochrany hnízdících ptáků. Pro část jiné vegetace než stromů zákon připouští odlišný režim šetrného odstranění. O způsobu zásahu proto rozhoduje i to, o jakou rostlinu jde. Odborný arborista může pomoci zvolit řez, který odstraní obtíže a současně strom zbytečně nepoškodí.
Samostatnou otázkou jsou plody, které ze sousedova stromu spadnou na zahradu. Občanský zákoník stanoví, že plody spadlé na soukromý pozemek náleží jeho vlastníkovi. To ale neznamená, že si může bez dovolení trhat jablka přímo ze sousedových větví. Výjimka se navíc týká plodů spadlých na veřejný statek, kde platí jiný režim. Odlišit je potřeba i kořeny, které mohou pod plotem poškodit dlažbu nebo základy. Při řešení sousedského sporu tak záleží na konkrétní části stromu a skutečném dopadu na druhý pozemek.
e-sbirka.gov.cz, ochrance.cz, justice.cz