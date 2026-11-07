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Sousedův strom přesahuje na váš pozemek. Větve můžete za určitých podmínek odstranit i bez jeho souhlasu

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Dennívýzva
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Větve sousedova stromu mohou zasahovat nad zahradu, stínit okna nebo poškozovat střechu. Občanský zákoník dovoluje jejich odstranění i bez souhlasu vlastníka, ale pouze při splnění několika podmínek. Kdo začne strom okamžitě ořezávat jen proto, že přesahuje přes plot, může si přivodit další sousedský spor.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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