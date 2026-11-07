Dětská pohotovost v Rumburku zůstane zachována o víkendech, o zbytku týdne se jedná

Dětská pohotovost v Rumburku zůstane zachována o víkendech, o zbytku týdne se jednáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
dítě, děti, doktor, lékař, nemocnice, nemoc, vyšetření
Článek byl publikován 07.11.2026 07:00
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