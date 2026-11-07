V Domažlické nemocnici otevřeli osteologii. Pomáhá s léčbou řídnutí kostí

„Na denzitometrickém pracovišti jsme letos vyšetřily už několik stovek pacientů, tedy především žen, neboť osteoporóza postihuje hlavně ženy od 50 let výše. Záchyt je přes 20 procent, tedy vyšší desítky pacientek, které potřebují zařadit do programu léčby a sledování vývoje nemoci a poskytnout i poradenství, aby se u nich minimalizovalo riziko osteoporotických zlomenin a ztráta soběstačnosti. A právě tuto péči nově nabízíme,“ uvedly lékařky Barbora Šimková a Oksana Suliatytská, které pracují v osteologické ambulanci i na denzitometru.
„Pacienty s touto zlomeninou posílá do ambulance přímo chirurg. Každá taková zlomenina totiž zvyšuje riziko, že budou následovat další a s nimi postupně i ztráta mobility a soběstačnosti,“ Oksana Suliatytská — lékařka Domažlické denzitometrie
Dosud přitom tyto pacienty musely dojíždět na jiná pracoviště, nebo zůstaly bez odborné péče, což je podle domažlických lékařek pravděpodobnější scénář.
Jak se osteoporóza pozná? Hlavním příznakem nemoci je takzvaná nízkotraumatická zlomenina, nebo také osteoporotická zlomenina, k níž dochází i při nepatrné zátěži kosti. Nejčastěji se týká obratlů, předloktí, krčku stehenní kosti, pánve nebo paže.
„Pacienty s touto zlomeninou posílá do ambulance přímo chirurg. Každá taková zlomenina totiž zvyšuje riziko, že budou následovat další a s nimi postupně i ztráta mobility a soběstačnosti,“ vysvětlila Suliatytská, podle které jsou pacienti po zlomeninách zařazeni do speciálního léčebného programu FLS (Fracture Liaison Service).
Moderní léčba dokáže onemocnění zpomalit a rizika dalších zlomenin a dalších souvisejících komplikací výrazně snížit.
V případě podezření na osteoporózu může ale poslat na odborné vyšetření a do péče ambulance své pacienty či pacientky i praktický lékař, gynekolog nebo jiný specialista. Nutná je vždy žádanka nebo doporučení.
„Pokud si ošetřující lékař není jistý, nabízíme i možnost konzultací. Spolupracujeme také s nemocniční endokrinologickou ambulancí, neboť se staráme také o případy takzvané sekundární osteoporózy vzniklé na základě poruch žláz s vnitřní sekrecí,“ doplnila Šimková.
Osteoporóza se týká osob nad padesát let a nejrizikovější skupinou pak jsou ženy nad šedesát let. V této věkové kategorii trpí nemocí skoro třetina žen a desetina mužů. V ČR tedy zhruba 700 tisíc lidí. A tím, že populace stárne, bude jich nadále přibývat.
A jaké jsou příčiny osteoporózy? „U žen je to ztráta produkce ženského hormonu estrogenu po menopauze a u mužů pokles produkce testosteronu. Je to ale i důsledek nedostatečného příjmu vápníku a vitaminu D ve stravě. A svou roli má i genetika nebo jiné nemoci a bohužel i některé léky. Kombinace těchto příčin navíc vyvolává osteoporózu i v mladším věku, klidně již ve třiceti,“ popsal jeden z předních českých odborníků na problematiku kostního metabolismu a právě diagnostiky a léčby osteoporózy Richard Pikner ze sesterské Klatovské nemocnice, který pomáhá se vznikem ambulance v Domažlicích.