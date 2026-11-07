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V Domažlické nemocnici otevřeli osteologii. Pomáhá s léčbou řídnutí kostí

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Pracoviště kostní denzitometrie funguje v Domažlické nemocnici od února letošního roku. Ta provádí základní vyšetření pro zjištění hustoty kostí v případě podezření na osteoporózu. Od listopadu je v nemocnici nově v provozu také osteologická ambulance.
V Domažlické nemocnici otevřeli osteologii. Pomáhá s léčbou řídnutí kostí

V Domažlické nemocnici otevřeli osteologii. Pomáhá s léčbou řídnutí kostí

Zdroj: Domažlická nemocnice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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