Bezdomovec málem přišel o nohu, zachránili ho zdravotníci z projektu Street medicine.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bezdomovec málem přišel o nohu, zachránili ho zdravotníci z projektu Street medicine.Zdroj: Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň
Článek byl publikován 07.11.2026 06:05
Nechvalně proslulý provokatér a kontroverzní zápasník organizace Clash MMA Michal Maxa, známý také jako...
Kvůli akutní intoxikaci kratomem skončilo během pěti měsíců v nemocnici 483 lidí, vyplývá to z údajů...
Výjezd hlídky městské policie k zaparkovanému vozidlu, které bránilo člověku na invalidním vozíku v...
Pravomocné územní rozhodnutí na projekt, který promění nechvalně proslulou díru po DK Inwest v centru Plzně...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Sedmdesátiletá jabloň vyplodila obří jablko. Je z toho zápis v knize rekordů
- Nechvalně proslulý provokatér z Clashe dostal 14 měsíců vězení. Soudce vyzval na souboj
- Za pět měsíců 483 akutních otrav kratomem, více než třetina pacientů byla nezletilých
- Drzý řidič před strážníky rozehrál bizarní divadlo. V hlavní roli průkaz mrtvého muže