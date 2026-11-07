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Bezdomovec málem přišel o nohu, zachránili ho zdravotníci z projektu Street medicine.

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Dennívýzva
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Stud i strach z odmítnutí. Důvodů, proč lidé bez domova častokrát nevyhledají lékařskou pomoc, je celá řada. V krajním případě to ale může skončit tragicky. I proto vznikl projekt Street medicine, který poskytuje základní ošetření přímo v terénu nebo na charitě.
Bezdomovec málem přišel o nohu, zachránili ho zdravotníci z projektu Street medicine.

Bezdomovec málem přišel o nohu, zachránili ho zdravotníci z projektu Street medicine.

Zdroj: Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 06:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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