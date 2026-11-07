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Zamiloval jsem se do dcery přátel. Fízlové se mi navezli do života, říká Josef Mlejnek

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Dennívýzva
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StB chtěla básníka Josefa Mlejnka paralyzovat a diskreditovat, uvedl v roce 1983 poručík Jiří Slanina. Estébáci z Havlíčkova Brodu využili jeho vztah s mladší dívkou a rozšířili pomluvu, že udal kamaráda, aby zachránil sebe. Na počátku osmdesátých let žil básník, překladatel, vydavatel samizdatu a později signatář Charty 77 Josef Mlejnek na Vysočině. Po studiích pracoval
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Zdroj: Josef Mlejnek (2016). Zdroj: Paměť národa, se souhlasem Paměť národa
Doba čtení 14 min

Článek byl publikován 07.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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