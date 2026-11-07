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Co udělá s lidským mozkem válka. Stresová reakce se může spustit kdykoli

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Dennívýzva
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ROZHOVOR. Mozek si válku pamatuje desítky let – nejde jen o lidskou paměť, ale jak ukazuje studie českých vědců, válečná zkušenost má svůj odraz v některých strukturách mozku. Jisté psychologické změny vykazují i zástupci druhé generace, kteří válku přímo nezažili. Poznatky mohou být důležité i pro porozumění dlouhodobým důsledkům současné války na Ukrajině. Důsledky války
valka_ua

valka_ua

Zdroj: Válka na Ukrajině. Foto: Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Profimedia
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 07.11.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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