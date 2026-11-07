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T-Mobile za tři letošní kvartály vydělal v hrubém přes 11 miliard korun

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Mobilní operátor T-Mobile (majitel Deutsche Telekom) v letošním roce navyšuje základní byznysové ukazatele. Rostou tržby i hrubý provozní zisk EBITDA, motorem je rostoucí spotřeba dat a tarifní zákazníci. Současně telco firma investuje miliardy korun do sítí. Informovala o tom tisková mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá.
T-Mobile za tři letošní kvartály vydělal v hrubém přes 11 miliard korun

T-Mobile za tři letošní kvartály vydělal v hrubém přes 11 miliard korun

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Článek byl publikován 07.11.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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