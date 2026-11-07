T-Mobile za tři letošní kvartály vydělal v hrubém přes 11 miliard korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
T-Mobile za tři letošní kvartály vydělal v hrubém přes 11 miliard korun
Článek byl publikován 07.11.2026 07:01
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