Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Česnečka není jen lékem na kocovinu: Voňavá polévka s uzeným masem a majoránkou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Česnečka je přesně ten typ polévky, který doma zachrání oběd i náladu. Když je po ruce vývar, dvě brambory a palička česneku, máte za chvíli hotovo a ještě si k tomu uděláte bylinkové krutony, které nejsou jen do počtu.
Fotografie k česnečce

Fotografie k česnečce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Není to jen polévka na kocovinu: Česnečka zahřeje, postaví na nohy a voní poctivou domácí kuchyní
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:03

Reklama
Další články z Cooky.cz
Cheesecake s Lotus sušenkami a karamelovým krémem: Nepečený moučník, který nejlépe chutná vychlazený
Cheesecake s Lotus sušenkami a karamelovým krémem: Nepečený moučník, který nejlépe chutná vychlazený
Retro karamelové kostky bez cukrářských kejklí: Rychlý recept na slavnostní řezy
Retro karamelové kostky bez cukrářských kejklí: Rychlý recept na slavnostní řezy

Karamelové kostky patří k těm moučníkům, které na pohled vypadají složitěji, než ve skutečnosti jsou. Jen...

Kvíz na téma kuchyňské chyby babiček: Díky 10 otázkám se ukáže, kdo se z nich poučil
Kvíz na téma kuchyňské chyby babiček: Díky 10 otázkám se ukáže, kdo se z nich poučil

Naše babičky vařily intuitivně a bez receptů-a mnohé jejich fígle fungují skvěle dodnes. Jenže některé...

Kokosky s čokoládou a mascarpone krémem: Křupnou na povrchu, uvnitř zůstanou měkké
Kokosky s čokoládou a mascarpone krémem: Křupnou na povrchu, uvnitř zůstanou měkké

Kokosky jsou jedním z těch receptů, které vás překvapí, jak málo surovin stačí na výsledek, který vypadá...

Jablečný štrúdl se skořicí a ořechy, co drží pohromadě: Zjistěte, proč je křehké těsto lepší než listové
Jablečný štrúdl se skořicí a ořechy, co drží pohromadě: Zjistěte, proč je křehké těsto lepší než listové

Štrůdl je přesně ten moučník, který vypadá obyčejně, ale doma udělá velkou službu. Voní po jablkách a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.