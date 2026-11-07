Česnečka není jen lékem na kocovinu: Voňavá polévka s uzeným masem a majoránkou

je jedna z těch Česnečka polévek, po kterých se doma sáhne ve chvíli, kdy není nálada stát dlouho u sporáku, ale člověk se nechce odbýt jen něčím horkým do hrnku. Vaří se u nás při nachlazení, po návratu z mrazu i v den, kdy lednice působí dost prázdně. Když se najde vývar, pár vajec a česnek, pořád z toho může být docela poctivá . večeře
Česnečka si s sebou pořád nese pověst
„po večírku“. Něco na tom asi bude, podobně ji ostatně popisují i některé zahraniční recepty, kde se bere jako česká klasika. Základ je přitom úplně obyčejný: polévky vývar, brambory, česnek a majoránka. Já k tomu dávám ještě . Ne kvůli efektu, ale proto, že dodá chuť, kterou se z vody a koření nahání dost těžko. uzené maso
U česnečky se vyplatí
nepodcenit jednu drobnost: česnek přijde do hrnce až ke konci. Když se vaří příliš dlouho, ztratí říz a zůstane po něm jen taková unavená stopa. Podobné je to s vejci. Nelít je tam naráz. Pomalu, klidně přes vidličku. V polévce pak vzniknou jemná vlákna místo jednoho sraženého kusu, který na talíři nevypadá zrovna slavně.
Podle Healthline
česnek obsahuje látky, které se spojují s podporou imunity a také s možným příznivým vlivem na krevní tlak nebo hladinu cholesterolu. Hrnec česnečky tím samozřejmě není lékárna, to by bylo hodně přitažené za vlasy. V zimě a na podzim ale tahle polévka dává smysl. Zahřeje, zasytí a chutná tak, jak má domácí polévka chutnat. Recept na poctivou česnečku s bylinkovými krutony
Doba přípravy: 30 minut Co potřebujeme Polévka 1,5 litru kuřecího vývaru nebo vody 2 ks brambor 2 ks vajec 1 paličku česneku nebo méně podle chuti 150 až 200 g uzeného masa v celku 1 lžíci nasekané petržele 1 lžičku sušené majoránky 1 špetku pepře podle chuti sůl trochu libečku Bylinkové krutony 2 krajíce chleba 1 lžíci másla nebo oleje 1 stroužek česneku 1 lžičku sušeného medvědího česneku nebo jiných bylinek Postup přípravy léčivé česnečky s krutony
1. Do hrnce nalijte
vývar nebo vodu. Přisypte brambory nakrájené na menší kostky, přidejte pokrájené uzené maso, majoránku, trochu libečku, sůl a pepř. Nechte vařit asi 15 minut, dokud brambory nezměknou a maso nepustí chuť do polévky.
2. Mezitím přijde na řadu
chléb. Nakrájejte ho na kostky, v pánvi rozpusťte máslo nebo rozehřejte olej a přihoďte chléb, celý stroužek česneku a bylinky. Opékejte spíš pomalu. Když se to uspěchá, krutony se snadno spálí na hranách a uvnitř zůstanou měkké. Foto: Cooky.cz, Není to jen polévka na kocovinu: Česnečka zahřeje, postaví na nohy a voní poctivou domácí kuchyní
3. Do hrnku rozklepněte
vejce a pořádně je prošlehejte. Pak je tenkým pramínkem vlévejte do polévky, ideálně přes vidličku. Udělají se menší vaječné kousky, ne velká placka, kterou pak člověk v talíři loví lžící.
4. Až nakonec vmíchejte prolisovaný
česnek. Stačí ho krátce provařit, zhruba 5 minut. Pak polévku ochutnejte a podle potřeby přidejte sůl, pepř nebo trochu majoránky.
5. Česnečku nalijte do talířů a navrch dejte
krutony. Sypte je až těsně před podáváním. V horké polévce měknou rychleji, než by se člověku líbilo.
TIP: Pokud máte rádi česnečku výraznější, můžete část česneku prolisovat až přímo do talíře. Funguje to výborně, jen se vyplatí držet trochu zpátky, aby česnek nepřehlušil maso, vývar i majoránku. Často kladené otázky o česnečce
Musí být česnečka z vývaru?
Nemusí. Dá se uvařit i z vody, ale
vývar jí dodá plnější a výraznější chuť. Pak není nutné polévku tolik zachraňovat kořením.
Kolik česneku je akorát?
Za mě klidně celá menší palička. Kdo chce jemnější verzi, může začít na 4 až 6 stroužcích a příště podle chuti přidat.
Jaké pečivo je nejlepší na krutony?
Nejlíp funguje trochu starší
chléb. Drží tvar, dobře křupe a nerozpadne se v talíři hned po pár vteřinách.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline