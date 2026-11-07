Kdo doplní STAN a Spolu v pražské koalici? Ve hře jsou Piráti i Praha sobě

Jednání o pražské koalici začala v týdnu po komunálních volbách, které se konaly 9. a 10. října. Vede je vítězné hnutí STAN. V současnosti je podle vyjádření politiků jasné, že koalici bude tvořit STAN a Spolu, které zvažují přibrání třetího partnera. Tím může být Praha sobě či Piráti. Spolupráci s hnutím ANO všechny subjekty vyloučily.
Minulý a tento týden jednají STAN se Spolu jak s Prahou sobě, tak s Piráty v programových skupinách, které řeší podrobnosti o konkrétních otázkách. „Jsme ve finální části jednání programových skupin," řekl Dobeš. „V průběhu příštího týdne bychom rádi oznámili, jakou cestou se vydáme," dodal.
STAN bude výstupy z programových jednání řešit v pondělí na zastupitelském klubu, který má začátkem příštího týdne v plánu i Spolu. Následně má padnout rozhodnutí. V pondělí se obě uskupení ještě naposledy sejdou s týmem Pirátů.
„Myslím, že jsme dospěli k nějakému řešení finálního uspořádání, a to bude teď probráno na všech klubech," řekl ke schůzce lídr Prahy sobě Adam Scheinherr. Dodal, že shoda podle něj panuje například v podpoře projektů, jako je vnitřní okruh, opravy mostů, Radlická radiála, pátá okružní linka metra nebo nové tramvajové trati. To podpořil i Portlík. „Cítíme, že je potřeba, aby se rozhýbala investiční příprava projektů," řekl. Dodal, že Spolu v jednáních o koalici stále respektuje rozhodující slovo hnutí STAN, které vyhrálo volby.
Podle dosavadních informací by v případě účasti v koalici Praha sobě dostala dvě místa v jedenáctičlenné radě, a to gesce dopravy a majetku. Pokud by v koalici byli Piráti, podle dřívějších vyjádření by měli v radě jedno místo, a to s gescemi majetku a bydlení. STAN by v případě koalice s Prahou sobě měl pět křesel a post primátora a Spolu čtyři radní, v případě účasti Pirátů by Starostové a Spolu měli po pěti místech v radě.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.