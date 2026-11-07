Tvarohové buchty z kynutého těsta. Měkké, vláčné a bohatě plněné tak, jak je máme rádi

nic moc neodpustí. U Tvarohové buchty se na nich poměrně rychle pozná, jestli se povedlo, nebo se rozhodlo žít vlastním životem. Náplň tu žádné velké chyby nezamaskuje, což je vlastně fér. Když všechno klapne, vytáhnete z pekáčku kynutého těsta 14 měkkých buchet, které se hodí ke kávě, ale stejně dobře poslouží jako po pořádné sladký oběd polévce.
U tvarohových buchet se vyplatí držet
jedno pravidlo: nebrat příliš řídký tvaroh. Do náplně patří spíš hrudkovitý tvaroh, protože drží pohromadě a nezačne se po zahřátí rozlévat po pekáči. Recept vychází z klasických poměrů na kynuté těsto, které člověk najde ve starých sešitech i v novějších kuchařkách, jen je podaný bez zbytečných odboček. Recept na kynuté tvarohové buchty
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut Co potřebujeme na tvarohové buchty Suroviny na těsto 280 ml teplého mléka 2 lžíce krystalového cukru 7 g sušeného droždí 450 g hladké mouky 1 lžička soli 40 g oleje Na náplň 130 g hrudkovitého tvarohu 2 lžíce zakysané smetany 20 g vanilkového cukru Dokončení Postup přípravy poctivých tvarohových buchet
1. Do mísy nalijte
teplé mléko, přidejte cukr a sušené droždí. Jen krátce promíchat, není potřeba nic složitého. Potom dosypte mouku, sůl a přilijte olej.
2. Vypracujte hladké těsto. Rukama to jde docela dobře, kuchyňský robot samozřejmě ušetří trochu času. Těsto má být pružné a nemělo by se lepit na mísu, ruce ani všechno kolem.
Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Když tvarohové buchty zmizí dřív než vychladnou: Poctivé kynuté pečivo s vláčnou náplní
3. Mísu zakryjte a nechte těsto
40 minut kynout na teplejším místě. Mělo by se zřetelně zvětšit, ne jen nesměle nadzvednout. Mezitím připravte náplň
4. Smíchejte
tvaroh, zakysanou smetanu a vanilkový cukr. Směs má zůstat hustá, lžící nabíratelná, ne rozteklá.
5. Vykynuté těsto ještě krátce propracujte a rozdělte na
14 kusů. Z každého udělejte kuličku, trochu ji zploštěte a doprostřed dejte tvarohovou směs. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Když tvarohové buchty zmizí dřív než vychladnou: Poctivé kynuté pečivo s vláčnou náplní
6. Buchty dobře uzavřete, spoj raději pořádně přimáčkněte. Do vymazaného pekáčku je skládejte spojem dolů a dopřejte jim ještě
10 minut klidu.
7. Nakonec buchty potřete
vejcem a pečte při 180 °C asi 20 minut, dokud nezezlátnou. Po vytažení ještě trochu změknou, s tím se u kynutých buchet počítá.
TIP: Pokud má být náplň výraznější, přidejte trochu citronové kůry. Hodí se i rozinky, ideálně předem namočené v rumu. Často kladené otázky o tvarohových buchtách
Jaký tvaroh je do buchet nejlepší?
Nejlépe funguje tvaroh v kostce nebo jiný hustý hrudkovitý tvaroh. Vaničkový se použít dá, ale musí se nechat opravdu dobře vykapat. Jinak náplň zřídne a při pečení může začít vytékat.
Proč bývají buchty nahoře placaté?
Často za to může překynuté těsto. Někdy také špatně utažený spoj, který při pečení povolí. Pomáhá skládat buchty do pekáčku těsněji k sobě, ne je nechat rozházené po dně s velkými mezerami.
Jde do náplně přidat vejce?
Ano, v některých receptech se vejce do tvarohu dává. U této menší dávky ale potřeba není. Náplň se zakysanou smetanou drží dobře i bez něj.
Jak buchty skladovat?
Po vychladnutí je přikryjte utěrkou nebo uložte do uzavíratelné dózy. Nejlepší jsou v den upečení. Druhý den jim pomůže krátké ohřátí, opravdu stačí pár vteřin.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu , Se souhlasem kanálu Healthline Taká obyčajná žienka domáca