WhatsApp chystá velkou změnu. Do hovoru se připojí i lidé bez účtuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
WhatsApp chystá velkou změnu. Do hovoru se připojí i lidé bez účtu
Google vydal mimořádně důležitou aktualizaci pro Chrome. Opravuje 12 bezpečnostních chyb a u jedné z nich...
Elon Musk sice Twitter přejmenoval na X, jeho původního názvu se ale úplně nevzdal. Americký soud nyní...
Mezery, zlomy a ohyby ve hvězdných proudech měly astronomům pomoci vystopovat temnou hmotu. Simulace 15 000...
Nový model EarlyDetect dokáže rozpoznat nenápadné změny na Slunci ještě před vznikem viditelné aktivní...
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