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Detoxikace a její nástrahy

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Detoxikace organismu je v současné době na vrcholu popularity. Lidé od ní očekávají hlavně zbavení se toxinů a navýšení životní energie. Někteří i nějaké to shozené kilo. Detoxikační dieta, jak jí většinou známe, není ve skutečnosti...
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