Toto drobné udělátko může váš domov zachránit před katastrofou. Stojí pár korun, ale Češi ho neznají

Tiché hrozby pod povrchem každodennosti
Představte si, že odjíždíte na dovolenou a za týden se vracíte do bytu s rozmočenou podlahou, zničeným nábytkem a rozčileným sousedem zdola. Příčinou může být jediná prasklá hadička u pračky nebo uvolněné těsnění pod dřezem. Takové maličkosti dokážou napáchat škody za desetitisíce, přitom jejich odhalení stojí jen zlomek této sumy.
Chytré detektory úniku vody fungují na jednoduchém principu: jakmile zachytí vlhkost tam, kde nemá co dělat, okamžitě vám pošlou zprávu do telefonu. Díky připojení přes Wi-Fi se o hrozbě dozvíte, i když jste stovky kilometrů daleko. Jenže nestačí jen koupit takový senzor a hodit ho kamkoli. Rozhodující je vědět, kde přesně číhá největší nebezpečí.
Kam přesně strážce proti vodě umístit
Prostor pod kuchyňským dřezem patří mezi nejrizikovější místa v celém bytě. Skrývá se tam změť trubek, přípojek a sifónů, které časem stárnou a ztrácejí těsnost. Problém je v tom, že za zavřenými dvířky skříňky si kapající spoje nikdo nevšimne – dokud se neobjeví plíseň nebo voda neproteče stropem k sousedům. Totéž platí pro umyvadlo v koupelně.
Záchod bývá dalším tichým nepřítelem. Spojení mezi keramickou mísou a podlahou může po letech povolovat, splachovací nádržka rovněž trpí drobnými, ale trvalými úniky. Vlhkost se hromadí nenápadně a než si jí všimnete, už máte problém s plísní nebo poškozenou podlahou.
Sprchový kout a vana vypadají nevinně, ale opakované drobné úniky dělají paseku. Špatně utěsněná sprchová zástěna nebo částečně ucpaný odtok způsobují, že se voda den co den rozlévá po podlaze. Materiály jako dřevo nebo sádrokarton to dlouho nevydrží a vlhkost může proniknout i do bytu pod vámi.
Domácí spotřebiče jsou časovanou bombou. Pračka, myčka nádobí i lednice s výdejníkem vody – všechny mají hadice napojené na vodovodní síť. Stačí, aby jedna z nich praskla, a máte doma fontánu. Myčka je navíc často vestavěná, takže únik odhalíte, až když je pozdě. Senzor za pračkou nebo pod myčkou vás varuje během pár sekund.
Kotel a ohřívač vody si zaslouží zvláštní pozornost. Bezpečnostní ventily, odvzdušňovače a přípojky se opotřebovávají. Pokud jsou zařízení schovaná v technické místnosti nebo skříni, kam málokdy nahlédnete, může únik probíhat týdny bez povšimnutí. Senzor přímo pod kotlem je pojistka proti velkým škodám.
Sklep je místem, kde se katastrofy rodí v tichosti. Zejména v oblastech s častými přívalovými dešti hrozí zaplavení suterénu. Pokud tam nechodíte pravidelně, můžete o problému nevědět celé dny. Detektory podél stěn, u odtokových šachet nebo čerpadel vás upozorní včas.
Automatická ochrana i bez vašeho zásahu
Nejpokročilejší systémy dokážou reagovat samy. Když senzor zachytí vodu, odešle signál inteligentnímu ventilu na hlavním přívodu a ten okamžitě uzavře celý vodovod. Nepotřebujete být doma, nepotřebujete ani telefon – systém se postará o vše sám.
Moderní detektory navíc nabízejí řadu užitečných funkcí. Většina běží na běžné baterie (AAA nebo knoflíkové CR123A), které vydrží v provozu až několik let a zařízení vás v předstihu upozorní na nutnost jejich výměny. Některé modely mají vestavěnou sirénu, která spustí hlasitý alarm přímo na místě – hodí se, když máte zrovna vybitý telefon nebo vypnutá data. Pokročilejší verze dokážou měřit i teplotu a varovat před mrazem, který může způsobit prasknutí potrubí na chatě nebo v nevytápěném sklepě.
Investice do takového pomocníka se pohybuje v řádu stovek korun, škody při potopě bytu snadno přesáhnou desetitisíce. Přesto většina Čechů o těchto zařízeních neví nebo je podceňuje. Přitom stačí pár minut na instalaci a máte klid. Otázka nezní, jestli se vám to vyplatí – ale jestli si můžete dovolit riskovat opak.
Zdroje článku: kupi.cz, geeklife.cz, frekvence1.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá