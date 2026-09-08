Ani mléko, ani smetana. Bramborová kaše bude nadýchaná díky 1 surovině, kterou Francouzi přidávají odjakživa

Sotva brambory změknou, sáhne většina českých kuchyní automaticky po mléce. Je to zvyk, který se dědí z generace na generaci, a málokdo o něm pochybuje. Francouzi ale k bramborové kaši přistupují úplně jinak. Berou ji vážně jako samostatnou lahůdku a spoléhají přitom na jednu surovinu, po které je jejich kaše hedvábně jemná a drží pohromadě. A rozhodně to není ani mléko, ani smetana.
Proč Francouzi mléko i smetanu vynechávají
Zásadní problém obou tekutin je jednoduchý. Mléko i smetana totiž do kaše dostanou hlavně vodu. Kaši sice na první pohled rozvolní, zároveň ji ale naředí a bramborová chuť se v ní ztratí. Když se to s mlékem přežene, je najednou řídká a nevýrazná.
A právě voda stojí za většinou nepovedených kaší. Spousta domácích pokusů proto působí těžce a lepkavě, i když se do nich mléka nalilo dost. Francouzská logika jde přesně opačným směrem. Brambory se nemají ničím ředit, mají se obohatit o kvalitní tuk, který jim dodá plnost.
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Tou surovinou, která nahradí mléko i smetanu, je sýr. Zní to možná překvapivě, ale má to svoje opodstatnění. Sýr přináší tuk a bílkoviny zároveň a vody obsahuje jen minimum. Žhavé brambory ho okamžitě roztaví, sýr na sebe naváže uvolněný škrob a celé hmotě dodá pružnost i lesklý povrch.
Výsledná kaše má díky tomu úplně jiný charakter. Je krémová, drží tvar a lehce se táhne, v ústech pak působí až sametově. Díky bílkovinám ze sýra člověka pokrm zasytí o poznání víc než klasická kaše s mlékem. Nenápadná příloha se tím posune do role plnohodnotného jídla.
Rozdíl mezi oběma přístupy přehledně shrnuje následující tabulka:
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Parametr Mléko a smetana Sýr Co do kaše přinese hlavně vodu tuk a bílkoviny, vody minimum Chuť a plnost chuť brambor slábne dodá plnost Co udělá s hmotou ředí ji naváže škrob, dodá pružnost i lesk Výsledná kaše řídká a nevýrazná krémová, drží tvar Aligot: francouzská klasika stará stovky let
Že nejde o žádnou novinku, dokazuje pokrm jménem aligot. Jeho domovem je náhorní plošina Aubrac na jihu Massif Central, kde se připravuje už po staletí. Váže se k němu legenda o mniších, kteří unaveným poutníkům do Santiaga de Compostely rozdávali vydatné jídlo ze sýra a chleba. Ve chvíli, kdy do Evropy dorazily brambory, nahradily v receptuře chléb a vznikla podoba, kterou tamní lidé znají dodnes.
Aligot je vlastně bramborová kaše dovedená k dokonalosti. Vařečkou se hmota zpracovává tak dlouho, až po ní zůstávají dlouhá lesklá vlákna. Na vesnických poutích z toho kuchaři dělají malé představení, kaši nabírají vysoko nad hrnec a přihlížejícím to nedá, aby nezatleskali. Sýr v něm hraje hlavní roli, tradičně jemná tomme z okolí Laguiole nebo sýr Cantal.
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Ne každý sýr se pro tenhle účel hodí. Hledejte druh, který se v teple hezky roztéká, nezanechává žmolky a jehož vlastní chuť nezastíní bramborový základ. Lepší službu než ostře vyzrálé speciality odvedou mladé sýry s decentní, spíš mírnou slaností.
Dobře fungují měkké tavitelné sýry s vyšším obsahem tuku. Doma vyzkoušejte třeba mozzarellu, ementál nebo jemný gruyère, klidně i v kombinaci. Kdo se chce přiblížit předloze, sáhne po nastrouhaném sýru, který se nad plotnou rozpustí do jednolité krémové hmoty. Se solí opatrně, sýr už sám o sobě bývá slaný.
Pro kaši se hodí mladé, dobře tavitelné sýry s mírnou slaností, které se ve strouhané podobě rozpustí do hladké hmoty. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Bez téhle techniky ani sýr nepomůže
I ten nejlepší sýr zachrání jen kaši, která je správně připravená. Postupujte proto takto:
Přečtěte si také: Kašlu na drahé cukrárny. Upekla jsem dort ze 4 surovin a vyšel na necelých 80 Kč Vybírejte moučnaté brambory s vyšším obsahem škrobu, u nás nejčastěji varný typ C. Po uvaření je sceďte a vraťte na chvíli do rozpáleného odkrytého hrnce, ať se z nich vypaří zbytková vlhkost. Na mixér nebo kuchyňský robot rovnou zapomeňte. Při vysokých otáčkách se z brambor vyplaví tolik škrobu, že se kaše promění v gumovou lepkavou hmotu připomínající spíš lepidlo než přílohu. Mnohem lépe poslouží lis na brambory nebo obyčejné šťouchadlo, a pro sametový výsledek můžete hmotu protáhnout i jemným sítkem. Poslední zásada se týká teploty. Sýr nikdy nepřidávejte rovnou z lednice, jinak brambory prudce zchladnou a jejich struktura se naruší. Vmíchejte ho až na konci, do horké hmoty stažené z prudkého ohně, a chvíli trpělivě míchejte. Odměnou vám bude lehká a krémová kaše, kterou už mlékem ředit nebudete chtít.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/francouzska-bramborova-kase-se-syrem, https://www.poznatsvet.cz/cestovani/bramborova-kase-francie/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11113-tajemstvi-dokonale-nadychane-bramborove-kase-sefkuchari-misto-mleka-pouzivaji-jinou-surovinu/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/jak-na-dokonalou-bramborovou-kasi/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-na-nejkremovejsi-bramborovou-kasi/