Zmrazení smažených pokrmů může nepříjemně ovlivnit jejich kvalitu. Po rozmrazení už nemusejí být křupavé ani chutné

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Zmrazení smažených pokrmů může nepříjemně ovlivnit jejich kvalitu. Po rozmrazení už nemusejí být křupavé ani chutnéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Mrazák je skvělý vynález. Existuje však poměrně dost potravin, které by se mrazit rozhodně neměly. A to nejen kvůli změně konzistence a chuti, ale také kvůli bezpečnosti.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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