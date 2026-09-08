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Zmrazení smažených pokrmů může nepříjemně ovlivnit jejich kvalitu. Po rozmrazení už nemusejí být křupavé ani chutné

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Mrazák je skvělý vynález. Existuje však poměrně dost potravin, které by se mrazit rozhodně neměly. A to nejen kvůli změně konzistence a chuti, ale také kvůli bezpečnosti.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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