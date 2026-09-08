Kolik si vydělá kuchařka v mateřské škole za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Každé ráno nachystá teplý oběd pro desítky, někdy i pro stovky dětí. Postará se o soupis surovin, dietní porce i horu nádobí, a všechno musí stihnout dřív, než si školka po obědě jde lehnout. Za kolik to celé dělá? Výplatní páska kuchařky v mateřské škole bývá tenčí, než by tipoval skoro každý rodič.
Základní plat se drží jen kousek nad minimální mzdou
Kuchařka v mateřské škole patří mezi takzvané nepedagogické pracovníky a její odměnu určují státní platové tabulky. Většina školkových kuchařek je zařazená do páté platové třídy, protože musí dodržovat přísné výživové normy, kterým se říká spotřební koš.
Pro pátou třídu činí pro rok 2026 zaručený plat 26 880 korun hrubého měsíčně. To je jen kousek nad minimální mzdou, která letos dosahuje 22 400 korun. Po odečtení sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň zůstane kuchařce na účtu zhruba 22 300 korun čistého.
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Zaručený plat je přitom zákonné dno. Pokud by výplata na tuhle hranici nedosáhla, musí zaměstnavatel rozdíl doplatit, jinak riskuje soud.
Do jaké třídy kuchařka spadá, nerozhoduje počet obědů
Hodně lidí si myslí, že kuchařka, která denně uvaří stovky porcí, musí brát víc než ta, co chystá obědy pro pár desítek dětí. Tak to ale nefunguje. Rozhodující je to nejobtížnější, co má pracovnice v popisu práce. Počet nachystaných porcí se do zařazení vůbec nepromítá.
Kdo jen vaří podle hotového jídelníčku, obvykle zůstává v páté třídě. Hlavní kuchařka, která sama sestavuje jídelníčky, normuje suroviny a chystá třeba diabetickou nebo jinou dietní stravu, má nárok na šestou třídu. Rozdíl mezi oběma třídami ale výplatu nijak zásadně nezvedne.
Přečtěte si také: Klasické solení masa jde stranou. Češi přebírají francouzský postup, po kterém zůstane šťavnaté O zařazení do platové třídy rozhoduje nejnáročnější činnost v popisu práce kuchařky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Konečnou částku ovlivní ještě platový stupeň podle odpracovaných let a osobní příplatek. Ten ale ředitelé škol rozdávají opatrně, protože napjaté rozpočty jim moc prostoru nedávají.
Poloviční výdělek oproti průměru ve státní službě
Že jde o podhodnocenou profesi, ukáže srovnání s jinými pozicemi i s celostátním průměrem. Konkrétní čísla za rok 2025 shrnuje tabulka.
Pozice (2025) Hrubá měsíční mzda Řadová školní kuchařka zhruba 24 000 Kč Vedoucí školní jídelny kolem 29 700 Kč Průměr ve veřejném sektoru přes 49 000 Kč Přečtěte si také: Kašlu na drahé cukrárny. Upekla jsem dort ze 4 surovin a vyšel na necelých 80 Kč
Kuchařka ve školní jídelně si tak vydělá zhruba polovinu toho, co bere běžný státní zaměstnanec. „Platy stále zůstávají hluboko pod průměrem ve veřejném sektoru,” uvedl pro server Newstream Michal Španěl, analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Ve státní stupnici je kuchařka skoro na spodní hraně. Výš už stojí jen náročnější a specializovanější profese.
Od letošního ledna kuchařky platí obce místo státu
Od 1. ledna 2026 se změnilo, kdo kuchařky, uklízečky a školníky vlastně platí. Odpovědnost za jejich výplaty se přesunula ze státního rozpočtu na zřizovatele školy, tedy nejčastěji na obce. Zejména menší obce s napjatým rozpočtem tak dostaly na bedra nový výdaj, který dřív nesl stát.
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K tomu se přidává další změna. Od září 2025 už platí nová pravidla školního stravování, která po desetiletích zpřísňují skladbu obědů. Jídelny na ně musí plně přejít nejpozději od září 2027. Na talíři má přibýt ryb a celozrnných příloh a ubýt sladkých limonád. Háček je v ceně, protože kvalitnější suroviny obvykle vyženou náklady na porci nahoru. Otázkou zůstává, jestli na to obecní rozpočty stačí, nebo se zdražování promítne do příspěvků, které za obědy platí rodiče.
Za všechen ten shon, ranní vstávání a odpovědnost za to, co spořádají desítky dětí, tak zůstává výplata jen kousek nad tím, co bere člověk na nejnižší mzdě. A právě proto při pohledu na to číslo většině rodičů opravdu spadne brada.
Zdroje: https://jidelny.cz/platove-zarazeni-personalu-skolni-jidelny-1/, https://www.e15.cz/platove-tabulky-statnich-zamestnancu-2026, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda, https://edu.gov.cz/reformy/zmena-financovani-nepedagogicke-prace-ve-verejnych-skolach-a-skolskych-zarizenich/, https://www.businessinfo.cz/clanky/zaruceny-plat-uz-plati-jen-pro-statni-a-verejnou-sferu-zvysuje-se-i-pro-rok-2026/, https://www.newstream.cz/money/kolik-si-vydela-skolni-kucharka-24-tisic-a-sefova-jen-o-malo-vic