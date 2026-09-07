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Chrome už nemůže být více chromý. Útočníci využili závažných bezpečnostních chyb

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Google vydal mimořádně důležitou aktualizaci pro Chrome. Opravuje 12 bezpečnostních chyb a u jedné z nich už firma eviduje skutečné zneužívání. Problém se ukrývá přímo v JavaScriptovém enginu V8.
Chrome už nemůže být více chromý. Útočníci využili závažných bezpečnostních chyb

Chrome už nemůže být více chromý. Útočníci využili závažných bezpečnostních chyb

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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