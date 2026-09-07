Chrome už nemůže být více chromý. Útočníci využili závažných bezpečnostních chyb

Google Chrome dostal další bezpečnostní aktualizaci, kterou se tentokrát rozhodně nevyplatí odkládat. Verze 152.0.7977.82 a 152.0.7977.83 opravují celkem 12 bezpečnostních problémů. Deset z nich Google označil jako chyby s vysokou závažností. U jedné navíc potvrdil, že pro ni už existuje exploit používaný při skutečných útocích.
Nejnebezpečnější opravovaná chyba nese označení CVE-2026-85046 a nachází se ve V8, tedy enginu, který Chrome používá ke zpracování JavaScriptu a WebAssembly. Právě přes něj běží velká část dnešních webových aplikací a interaktivních stránek.
Stačit může upravená webová stránka
CVE-2026-85046 patří mezi chyby typu type confusion. Zjednodušeně řečeno může program s daty pracovat jiným způsobem, než pro jaký byla původně určena. V případě V8 může podobná chyba otevřít cestu k provedení útočníkem připraveného kódu.
Oficiální popis zranitelnosti uvádí, že vzdálený útočník mohl přes speciálně vytvořenou HTML stránku spustit libovolný kód uvnitř sandboxu prohlížeče. To už je dostatečný důvod k rychlé aktualizaci.
Chybu objevil bezpečnostní výzkumník Salvatore Gulizia, známý také pod přezdívkou Serotav. Googlu ji nahlásil 4. srpna 2026 a za nález získal odměnu 1 000 dolarů.
Nejde přitom pouze o teoretické riziko. Google v bezpečnostním oznámení přímo uvedl, že si je vědom existence exploitu pro CVE-2026-85046 ve volné přírodě. Podrobnosti o způsobu útoku zatím nezveřejnil. Firma podobné informace běžně omezuje do doby, než se opravená verze rozšíří mezi většinu uživatelů.
Aktualizace opravuje ještě dalších 11 chyb
CVE-2026-85046 není jediným problémem. Nová verze opravuje například čtení dat mimo vyhrazenou paměť v CrashReporting, chybu use-after-free v DevTools a Skia nebo zápis mimo vyhrazenou paměť ve WebGL. Další vážná zranitelnost se nacházela znovu ve V8, tentokrát šlo o race condition.
Google vydal pro Windows a macOS stabilní Chrome ve verzích 152.0.7977.82 a 152.0.7977.83, pro Linux pak 152.0.7977.82. Stejné bezpečnostní opravy dostal také Chrome 152 pro Android.
Aktualizace se distribuuje postupně. Na počítači lze její dostupnost zkontrolovat v nabídce Chrome přes Nápověda > O aplikaci Google Chrome. Prohlížeč zde novou verzi vyhledá a po instalaci zpravidla požádá o restart.