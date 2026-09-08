Češi sbírají bez na sirup, ale v porostu roste jedovatý dvojník. Kdo nezná tři rozdíly, snadno ho hodí do košíku

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Češi sbírají bez na sirup, ale v porostu roste jedovatý dvojník. Kdo nezná tři rozdíly, snadno ho hodí do košíkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Každý červen vyrazí tisíce Čechů s košíkem na bezinkový sirup. Jenže na příkopech a mezích roste příbuzný druh, který české botanické zdroje vedou jako jedovatý, a jeho plody vypadají téměř stejně.
Bez chebdí
Zdroj: Foto: Wlodzimierz / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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