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Už zítra startuje pohádkový Jičín. Náměstí se promění v háj

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Jičín se od středy 9. září znovu promění v město pohádky. První den festivalu nabídne trhy, tvořivé dílny, průvod masek i koncert kapely Bombarďák. Letošní ročník s podtitulem Hájajá propojí pohádky, přírodu a téma duševního zdraví.
Už zítra startuje pohádkový Jičín. Náměstí se promění v háj

Už zítra startuje pohádkový Jičín. Náměstí se promění v háj

Zdroj: Jakub Podobský, Jičín - město pohádky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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