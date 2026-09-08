Už zítra startuje pohádkový Jičín. Náměstí se promění v háj

Festival Jičín – město pohádky vstoupí ve středu do svého 36. ročníku. Od 15 hodin budou v centru města trhy a trhové dílny.
O hodinu později se vydá z Husovy ulice tradiční Pohádkový průvod masek. Zapojit se do něj mohou také návštěvníci. Pořadatelé tentokrát zvou především lesní skřítky, šišky, keře nebo ospalce.
Od 17 hodin vystoupí v zámeckém parku kapela Bombarďák.
Hlavní festivalová lákadla:
- Pohádková cesta ŠIŠKA „V HÁJI“ ANEB JEJÍ CESTA Z „HÁJE“ DO HÁJE
- pátek od 19 hodin v Lipové aleji: Průvod se světýlky s Hajajou
- sobota od 15 hodin v parku: koncert zpěvačky Lenny
- sobota v 19:30 v parku: koncert Michala Horáka
- sobota od 21 hodin: videomapping na jičínském zámku
- sobota od 23 hodin v parku: party s DJ Roxtarem
- neděle od 14 hodin: Průvod do háje (z náměstí)
Náměstí se promění v háj
Letošní ročník nese podtitul Hájajá. Ten odkazuje k rozhlasovému Hajajovi a spisovateli Václavu Čtvrtkovi, jehož jubileum si Jičín připomíná. Zároveň pracuje s motivem lesa a slovním spojením „být v háji“.
Právě jeho prostřednictvím festival otevře také téma duševní pohody, stresu a zvládání strachu. Náměstí se díky zapůjčeným stromkům a přírodním materiálům promění v dočasný háj.
„Inspirujeme se zkušeností našich předků i současnými metodami, jak pracovat se stresem či strachem,“ uvedla dramaturgyně festivalu Daniela Klingerová Grohová.
Téma se promítne také do Pohádkové cesty nazvané Šiška v háji aneb její cesta „z háje“ do háje. Na třinácti zastaveních budou návštěvníci pomáhat potlučené Šišce, která po pádu ze stromu dostala strach.
Trasa bude poprvé vyznačena přímo na chodníku a povede z náměstí do Jezuitské koleje. Průvodce s úkoly, programem a samolepkami bude stát 50 korun.
Dětské kresby ožijí na zámku
Do výtvarné výzvy Háj a já poslaly školy a rodiny přibližně 500 prací. Kresby si mohou lidé prohlédnout v deseti výlohách obchodů a dalších podniků v centru Jičína.
V sobotu ve 21 hodin se objeví také při videomappingu na jičínském zámku. Projekce letos nahradí tradiční ohňostroj. Po přehlídce dětských prací bude následovat krátký animovaný film o Šišce.
Festival doprovodí celkem tři průvody. Po středečním zahájení bude v pátek následovat světelný průvod s Hajajou. V neděli pak závěrečný průvod odnese dřevěnou sochu anděla do háje Libosadu.
Do Jičína přijedou Lenny i Michal Horák
Program potrvá do neděle 13. září. Na jednotlivých scénách vystoupí například zpěvačka Lenny, písničkář Michal Horák, držitelka ceny Anděl Kvietah nebo DJ Roxtar. Divadlo Drak přiveze akrobatickou grotesku Do Hajan!
Téma duševního zdraví přiblíží mimo jiné zážitek Tmání ve virtuální realitě, který návštěvníkům zprostředkuje svět člověka s depresí. V biografu se bude veřejně natáčet také podcast Reparát s Terezou Hodanovou a Zuzanou Dalibor.
Součástí festivalu bude Řáholec market s více než 150 stánky nabízejícími občerstvení, regionální výrobky a designové zboží.
Většina programu bude zdarma. Platit se bude za sobotní program v zámeckém parku, vstupné činí 250 korun v předprodeji a 300 korun na místě. Slevu budou mít studenti a senioři.