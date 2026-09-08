Ani mouka, ani škrob. Polévka zhoustne do 2 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Řídká polévka dokáže zkazit dojem z jinak povedeného oběda. Většina z nás v tu chvíli sáhne po mouce a udělá klasickou jíšku. Ve spíži přitom nejspíš máte surovinu, která polévku zahustí rychleji a bez těžké příchuti zápražky. A nepotřebujete k ní ani mouku, ani sáček se škrobem.
Zápražka není jediná cesta k husté polévce
Jíška patří k české kuchyni odjakživa a funguje spolehlivě. Má ale svá úskalí. Mouku obvykle smažíte na másle nebo sádle, takže polévce přidáte tuk a kalorie navíc. Špatně rozmíchaná jíška navíc ráda dělá hrudky a hotovému jídlu vtiskne znatelnou moučnou pachuť.
Právě proto stále víc lidí hledá lehčí cestu k husté a vydatné polévce. A ta existuje i bez mouky a bez sáčků se zahušťovadlem. Stačí sáhnout po tom, co už doma běžně máte.
Přečtěte si také: Klasické solení masa jde stranou. Češi přebírají francouzský postup, po kterém zůstane šťavnaté Ve spíži čeká lepší zahušťovadlo, než čekáte
Tou surovinou jsou obyčejné ovesné vločky. Většina domácností je má po ruce kvůli snídani, málokdo je ale pošle do hrnce s polévkou. Přitom právě tady odvedou skvělou práci.
Ovesné vločky ze spíže zvládnou zahustit polévku i bez mouky a sáčkových zahušťovadel. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Princip je jednoduchý. Do mírně probublávající polévky vsypete hrst vloček, chvíli je necháte povařit a ony se z velké části rozpustí. Polévka díky nim získá tělo, jemnou hustotu a příjemně vláčnou strukturu, aniž byste museli cokoli smažit.
Proč vločky polévku spolehlivě zahustí
Za schopností vloček zahušťovat stojí kombinace škrobu a rozpustné vlákniny. V horké tekutině vločky nabobtnají, částečně se rozpadnou a uvolněný škrob na sebe naváže vodu. Výsledkem je krémovější a sytější polévka.
Přečtěte si také: Kašlu na drahé cukrárny. Upekla jsem dort ze 4 surovin a vyšel na necelých 80 Kč
Oproti smažené jíšce má tenhle postup ještě jednu výhodu. Ovesné vločky jsou celozrnná surovina, takže s hustotou přidají i vlákninu a živiny. Polévka tím nezískává jen konzistenci, ale i o něco lepší nutriční hodnotu.
Jak zahustit polévku do pár minut
Vločky patří do hrnce až v závěru vaření, kdy je polévka téměř hotová. Nejrychleji zapracují jemné nebo instantní vločky. Když je hrst rozmixujete nadrobno ještě před přidáním, promění se v polévce zhruba za dvě minuty a nezůstanou v ní žádné kousky. Rozmixované vločky zároveň dají nejhladší výsledek.
Klasické velké vločky potřebují o něco víc času, počítejte se zhruba pěti minutami povaření. Ať zvolíte kteroukoli variantu, začněte menší dávkou:
Přečtěte si také: Babiččin trik na kynuté těsto zná málokdo. Stačí 1 věc do mísy a vykyne i v chladné kuchyni vsypte hrst, zamíchejte, nechte pár minut nabobtnat, teprve pak případně přidejte další.
Zahustit řídkou polévku jde vždy snáz než zachraňovat tu, kterou jste omylem přehustili.
Kam se vločky hodí a na co si dát pozor
Vločky se nejlépe uplatní v sytých a rustikálních polévkách. Skvěle vyniknou v bramboračce, zeleninových a luštěninových polévkách nebo v dýňovém krému, kde jejich jemná chuť nikomu nevadí. Do čirého vývaru nebo lehké slavnostní polévky se naopak nehodí.
Přečtěte si také: Kašlu na drahé kuchyňské roboty. Tenhle trik s vidličkou zvládne totéž za 2 minuty
Mírná ovesná chuť je jediné, s čím musíte počítat. Když to s množstvím přeženete, polévka může začít působit až příliš kašovitě. Přidávejte proto vločky postupně a raději po menších dávkách. Až příště zůstane polévka řídká, víte, že řešení máte ve spíži hned vedle snídaně.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-zahustit-polevku-20301020.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/8021-devet-zpusobu-jak-zahustit-polevku-bez-mouky-skvele-jsou-pohanka-jahly-i-lusteniny-tvrdy-syr-doda-dalsi-rozmer-chuti/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/16564-7-zpusobu-jak-zdrave-a-chutne-zahustovat, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/4170/6-osvedcenych-triku-jak-zahustit-polevku-bez-mouky.html, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-zahustovat-bez-mouky