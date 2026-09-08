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Ani mouka, ani škrob. Polévka zhoustne do 2 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži

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Řídká polévka dokáže zkazit dojem z jinak povedeného oběda. Většina z nás v tu chvíli sáhne po mouce a udělá klasickou jíšku. Ve spíži přitom nejspíš máte surovinu, která polévku...
Ani mouka, ani škrob. Polévka zhoustne do 2 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Ani mouka, ani škrob. Polévka zhoustne do 2 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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