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Vědci vytvořili robota, který skáče pořád dokola. Stačí na něj posvítit

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Vědci z North Carolina State University představili měkkého robota, který po dopadu nemusí nikdo znovu nastavovat. Energii získává z infračerveného světla a dokáže opakovaně skákat, dokud na něj světlo dopadá.
Vědci vytvořili robota, který skáče pořád dokola. Stačí na něj posvítit

Vědci vytvořili robota, který skáče pořád dokola. Stačí na něj posvítit

Zdroj: ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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