Android 16 přináší dvě skrytá nastavení, která zrychlí internet a prodlouží výdrž baterie. Zapněte si je hned

Kdo vlastní telefon Google Pixel a nainstaloval si nejnovější aktualizaci Android 16 QPR3, najde v systémovém menu cestu Nastavení → Síť a internet → Adaptive connectivity dvě nové volby místo jedné. První se jmenuje Auto-switch to mobile network a řeší situaci, kdy telefon tvrdohlavě drží pomalou nebo mrtvou Wi-Fi, přestože mobilní data fungují výborně. Druhá nese název Optimize network for battery life a stará se o to, aby telefon zbytečně nedržel energeticky náročnější síťové připojení, když ho zrovna nepotřebuje. Dohromady pokrývají přesně to, co dříve řešil jediný vágní přepínač „Use adaptive connectivity“, jenže teď si každou funkci ovládáte zvlášť. Podle zachycení webu 9to5Google na QPR3 Beta 2 jsou oba přepínače zapnuté už ve výchozím stavu, takže v praxi jde spíš o kontrolu, zda jsou aktivní, než o první ruční zásah.
Co přesně dělá přepínač pro rychlejší internet
Označení „zrychlení internetu“ může znít jako reklama na vyšší tarif, ale realita je prozaičtější a užitečnější. Přepínač Auto-switch to mobile network nezvedne maximální rychlost vašeho připojení. Řeší ale problém, který zná každý, kdo se doma nebo v kanceláři pohybuje na okraji dosahu routeru: telefon se zuby nehty drží Wi-Fi síť, přes kterou reálně neprotečou žádná data, a vy zíráte na točící se kolečko.
Google v oficiální nápovědě pro Pixel uvádí dva konkrétní spouštěče přepnutí. Buď přes Wi-Fi vůbec nefunguje internet, nebo je lokální spojení mezi telefonem a přístupovým bodem příliš slabé. V obou případech sám přeskočí na mobilní data. Praktický efekt? Stránka se načte za dvě sekundy místo dvaceti. Hovor přes WhatsApp nepřeruší výpadek. Mapy najdou trasu, i když stojíte u vchodu do obchoďáku, kde Wi-Fi signál umírá.
Důležitá poznámka: Google podporuje možnost, že spuštění tohoto přepínače zvýší spotřebu mobilních dat. Kdo má omezený datový balíček, měl by to vzít v úvahu.
Jak druhý přepínač šetří baterii
U volby Optimalizace sítě pro výdrž baterie je Google výrazně skoupější na detaily. Oficiální popis říká jen to, že telefon „automaticky vybírá nejlepší síťové připojení pro delší výdrž baterie“. Žádné konkrétní procento, žádný benchmark.
Vodítko ale nabízí starší dokumentace k Adaptive Connectivity, kde Google popisoval, že Pixel zapíná 5G jen tehdy, když aplikace vyšší rychlost skutečně potřebuje, třeba při stahování velkého souboru nebo streamování videa. Zbytek času telefon spadne na úspornější 4G. Podle nás nový přepínač izoluje právě tuto logiku: místo toho, aby telefon trvale držel nejrychlejší (a nejžravější) síť, dynamicky přepíná podle aktuální potřeby.
Kolik minut navíc to reálně přinese, Google neříká a my to bez vlastního testu nebudeme tvrdit. Největší efekt ale čekáme u lidí, kteří se pohybují v oblastech s kolísavým 5G signálem, tam telefon jinak neustále přepíná mezi 4G a 5G, což baterii vysává rychleji než samotný přenos dat.
Proč Google jeden přepínač rozdělil na dva
Původní Adaptive Connectivity byl na Pixelech od modelu 4a (5G) a fungoval jako jeden souhrnný vypínač. Buď jste chtěli chytrou správu sítí, nebo ne. Problém byl v tom, že pod jedním přepínačem se skrývaly dvě protichůdné potřeby: jedna skupina uživatelů chtěla agresivnější přechod na mobilní data, aby měla spolehlivý internet. Druhá chtěla hlavně šetřit baterii a kontrolovat datovou spotřebu.
Rozdělení do dvou voleb tento konflikt řeší. Můžete mít zapnuté obě současně a na zachyceném Pixelu s QPR3 Beta 2 tomu tak bylo ve výchozím stavu. Ale stejně tak si můžete ponechat jen úsporu baterie a automatické přepínání na mobilní data vypnout, pokud nechcete riskovat vyšší spotřebu dat. Nebo naopak. Přímé veřejné vysvětlení, proč Google ke změně přistoupil, se nám nepodařilo dohledat, ale z povahy úpravy je zřejmé, že jde o zvýšení granularity ovládání, tedy přesně to, co si pokročilejší uživatelé dlouho přáli.
Mimochodem, Samsung podobné oddělení nabízí ve své nadstavbě One UI už delší dobu. V Inteligentní Wi-Fi najdete sekci „Přepnout na mobilní data“ a vedle ní „Úsporný režim Wi-Fi“. Google tu tedy spíš dohání konkurenci, než že by objevil nový princip.
Kdo si novinku může vyzkoušet a kdo musí čekat
Tady je potřeba být upřímný: prokazatelně jsou oba přepínače doložené na telefonech Pixel v rámci Androidu 16 QPR3, konkrétně v Beta 2 z ledna 2026. Aktualizace Google QPR distribuuje primárně pro vlastní Pixely a jako GSI image pro vývojářské testování na zařízeních s podporou Treble. Stabilní vydání QPR3 se očekává kolem března 2026.
Co se týká ostatních běžně prodávaných značek v Česku:
- Samsung už rozjel One UI 8 na řadu modelů Galaxy, ale veřejné materiály nepotvrzují, že by Samsung převzal přesně tuto dvojici přepínačů od Googlu, má vlastní řešení.
- Xiaomi na českém webu uvádí rollout HyperOS 3 po vlnách mezi listopadem 2025 a březnem 2026, opět bez potvrzení těchto konkrétních voleb.
- Motorola sama uvádí, že termíny i funkce se mohou měnit podle modelu a regionu.
Google také uvádí, že někteří operátoři mohou Adaptive Connectivity omezovat. Výslovně zmiňuje americké operátory; české T-Mobile, O2 ani Vodafone v dokumentaci nefigurují. Pokud máte Pixel s běžně fungujícími mobilními daty u českého operátora, přepínače by měly fungovat bez problémů, veřejné potvrzení po jednotlivých operátorech se nám ale nepodařilo dohledat.
Dvě nenápadné volby schované hluboko v nastavení Pixelu neudělají z pomalého tarifu rychlý a nepřidají telefonu druhou baterii. Udělají ale něco, co má v praxi často větší dopad: zabrání telefonu, aby si sám stál v cestě tím, že drží nefunkční Wi-Fi nebo zbytečně žravou síť. A to za jedno klepnutí v menu stojí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman