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Android 16 přináší dvě skrytá nastavení, která zrychlí internet a prodlouží výdrž baterie. Zapněte si je hned

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Android 16 QPR3 rozděluje jeden nenápadný přepínač v nastavení Pixelů na dvě samostatné volby, jednu pro stabilnější připojení, druhou pro šetření baterie.
Android telefon Google Pixel 7A

Android telefon Google Pixel 7A

Zdroj: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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