Zmrazené těsto z obchodu za 30 Kč a hosté přísahají, že pečete od nuly. Osm receptů, které nikdo neprokoukne

Celý trik spočívá v jednom prostém principu: hosté nehodnotí těsto, hodnotí výsledek. Vůně skořice, teplý sýr na povrchu, karamelová glazura stékající po bocích šneku, to všechno spolehlivě přebije otázku, jestli jste droždí sypali z pytlíku, nebo rozbalili z fólie. Americká značka Rhodes na tomhle principu vybudovala celou produktovou řadu s heslem „rozmraz, nech vykynout, upeč“ a kvalitou, kterou sama popisuje jako
„domácí od základu“. V Česku sice zmrazené bochníky v americkém stylu běžně nekoupíte, ale chlazené kynuté těsto v regálech najdete snadno, a pracuje se s ním ještě rychleji. Kolik času opravdu strávíte u linky a kolik čekáte
Největší iluze domácího pečení z polotovaru vzniká díky propasti mezi aktivní prací a celkovým časem. U amerického zmrazeného těsta Rhodes počítejte se 4 až 7 hodinami rozmrazování a kynutí při pokojové teplotě, případně 8 až 16 hodinami v lednici přes noc, a pak teprve přijde 20 až 25 minut v troubě. Vaše ruce ale pracují sotva deset minut: rozbalit, položit do formy, případně potřít máslem.
Česká chlazená alternativa celý proces dramaticky zrychluje. Brick kynuté těsto stačí vytáhnout z lednice třicet minut před přípravou, rozvinout na pečicím papíru, naplnit nebo stočit a za 15 až 20 minut máte hotovo. Aktivní práce? Řádově čtvrt hodiny. Zbytek obstarají trouba a čas.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Kde v Česku chlazené kynuté těsto koupíte a za kolik
Zatímco v amerických supermarketech zabírají zmrazené bochníky celé mrazicí sekce, český trh nabízí převážně chlazenou variantu. Orientační přehled:
Produkt Gramáž Cena Obchod Brick Kynuté těsto na buchty a koláč 450 g 49,90 Kč Košík.cz Brick Kynuté těsto 450 g 49,90 Kč Rohlík.cz Wewalka Pizza těsto s olivovým olejem 400 g 44,90 Kč Košík.cz
Sladká větev pokrývá buchty, koláče i skořicové rolky. Pro slané spirály, preclíky nebo sýrové housky poslouží pizza těsto Wewalka, které výrobce navíc označuje jako vhodné ke zmrazení, můžete si ho tedy pořídit do zásoby.
Proč hosté neprokouknou kupované těsto u plněného pečiva
Klíč leží v tom, co na těsto navrstvíte. Skořicové rolky zalité vanilkovou polevou, karamelové šneky s pekanovými ořechy, sýrové housky s čerstvým rozmarýnem, u každého z těchto kusů dominuje náplň, glazura nebo kůrka. Samotná střídka ustupuje do pozadí.
Redakce Better Homes & Gardens staví svůj přístup k vaření na hesle „požitek, ne dokonalost“ a právě recepty z kupovaného těsta řadí mezi své nejoblíbenější zkratky. Jejich archivní newsletter zmiňuje „rychlý recept na skořicové rolky“, který čtenáři označili za nejlepší, jaký kdy zkoušeli. Žádné pekařské vzdělání, žádný kvásek zrající týden v lednici.
Co funguje spolehlivě:
Skořicové rolky – máslo, skořice a cukr vytvoří karamelizovanou vrstvu, která zastíní jakýkoli průmyslový původ těsta. Sýrové housky – strouhaný ementál nebo čedar na povrchu při pečení zhnědne a dodá pečivu řemeslný vzhled. Slané preclíky – povaření v sodové vodě a posypání hrubou solí vytvoří identický efekt jako u pekařských preclíků. Karamelové šneky – lepkavá karamelová směs na dně formy po převrácení vypadá jako práce cukráře. Co mít připravené, než rozbalíte těsto
Abyste neztratili výhodu rychlosti, připravte si suroviny a náčiní dřív, než těsto opustí lednici.
Na sladké pečivo: máslo (pokojová teplota), třtinový nebo moučkový cukr, mletá skořice, případně nasekané vlašské ořechy nebo pekanová jádra. Na polevu smetanový sýr, moučkový cukr a pár kapek vanilkového extraktu.
Na slané varianty: strouhaný tvrdý sýr, čerstvé bylinky (rozmarýn, tymián), hrubá mořská sůl. U preclíků navíc jedlá soda na krátké povaření.
Z vybavení: plech vyložený pečicím papírem, ostrý nůž nebo rádýlko na krájení rolád, silikonový štětec na potírání a miska na míchání náplní. Robot ani váhu na droždí nepotřebujete, to je celý smysl zkratky. Plánování pečení pro návštěvy: večer připravit, ráno upéct
Nejelegantnější scénář pro brunch nebo nedělní snídani s hosty vypadá takhle: večer rozbalte chlazené těsto, naplňte, stočte do rolád nebo tvarujte housky, uložte na plech, zakryjte potravinovou fólií a dejte zpátky do lednice. Ráno vytáhněte, nechte třicet minut přijít na pokojovou teplotu a pošlete do vyhřáté trouby.
U amerického zmrazeného těsta Rhodes funguje obdobný postup: bochník přes noc rozmrazujete v lednici 8 až 16 hodin a ráno mu dopřejete ještě hodinu až dvě při pokojové teplotě, než ho zasunete do trouby.
A co zbytky? Odborníci z
King Arthur Baking doporučují raději upéct všechno, nechat vychladnout, důkladně zabalit a teprve hotové pečivo zamrazit, vydrží pak několik měsíců bez výrazné ztráty kvality. Rhodes zároveň uvádí, že nevyužitou část syrového těsta můžete vrátit do mrazáku ve vzduchotěsném obalu, i když výsledek po opětovném rozmrazení bude o něco slabší.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková