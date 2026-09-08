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Zmrazené těsto z obchodu za 30 Kč a hosté přísahají, že pečete od nuly. Osm receptů, které nikdo neprokoukne

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Kupované kynuté těsto z obchodu dokáže na stole vypadat jako pečivo z vlastní kuchyně, stačí vědět, jak s ním pracovat a čím odvést pozornost od jeho původu.
Zmrazené těsto z obchodu za 30 Kč a hosté přísahají, že pečete od nuly. Osm receptů, které nikdo neprokoukne

Zmrazené těsto z obchodu za 30 Kč a hosté přísahají, že pečete od nuly. Osm receptů, které nikdo neprokoukne

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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