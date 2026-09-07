Slunce na hodiny narušilo GPS napříč USA. Odchylka přesáhla 10 metrů

Sluneční bouře nemusí znamenat jen působivou polární záři. Událost z listopadu 2025 ukázala, že za určitých podmínek dokáže na několik hodin výrazně zhoršit fungování satelitní navigace. Vědci naměřili na území Spojených států chyby polohy přesahující 10 metrů.
Výsledky zveřejnil tým vedený E. Yizengawem z The Aerospace Corporation v časopise Geophysical Research Letters. Autoři analyzovali geomagnetickou bouři, která začala 11. listopadu 2025 a výrazně zasáhla ionosféru. Právě touto vrstvou atmosféry procházejí signály navigačních družic na cestě k přijímačům na Zemi.
GPS se mohla splést o více než deset metrů
Během hlavní fáze bouře se oblast intenzivní polární záře posunula nezvykle daleko k jihu. V ionosféře současně vznikly výrazné rozdíly v hustotě nabitých částic. Ty způsobovaly takzvanou scintilaci, tedy rychlé změny intenzity a fáze rádiového signálu.
Důsledky byly dobře měřitelné. Výzkumníci zaznamenali silnou amplitudovou scintilaci téměř od jednoho pobřeží Spojených států ke druhému. V některých oblastech překročila horizontální chyba určení polohy 10 metrů.
To je mnohem více, než kolik mohou tolerovat některé moderní systémy. Autoři studie upozorňují, že už chyba větší než jeden nebo dva metry může způsobit závažné problémy v přesném zemědělství nebo u autonomních vozidel.
Studie nicméně neuvádí konkrétní případ, kdy by kvůli této bouři skutečně havarovalo samořiditelné auto. Výsledky ukazují především to, že samotný signál GPS může být během extrémního kosmického počasí natolik nepřesný, že systémy závislé na přesné poloze mohou mít problém.
Slunce ukázalo slabinu moderních technologií
Událost souvisela s mimořádně aktivním Sluncem. Dne 11. listopadu byla zaznamenána silná erupce třídy X5.1 a následný výron koronální hmoty. Evropská kosmická agentura odhadla jeho počáteční rychlost přibližně na 1 500 kilometrů za sekundu.
Podle studie dosáhl během bouře planetární index Kp hodnoty 9 a index Dst klesl přibližně na minus 240 nanotesla. Vědci tak měli možnost sledovat mimořádně silnou reakci ionosféry nad oblastmi, které bývají za běžných podmínek relativně klidné.
Pro člověka na povrchu Země podobná geomagnetická bouře nepředstavuje přímé zdravotní nebezpečí. Mnohem zranitelnější jsou technologie závislé na rádiových signálech ze satelitů.