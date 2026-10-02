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Výsledky FP2 VC Bahrajnu: Leclerc s Ferrari nejrychlejší

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V druhém volném tréninku se dle radarů očekával déšť. Ten ale nepřišel, a tak trénink pokračoval v podobném duchu jako ten předchozí. Nejrychlejším pilotem se stal Charles Leclerc, na druhém místě se umístil Isack Hadjar a za ním skončil Lando Norris.
Charles Leclerc byl nejrychlejším pilotem druhého tréninku v Sepangu.

Charles Leclerc byl nejrychlejším pilotem druhého tréninku v Sepangu.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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