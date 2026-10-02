Pes se ze všech sil pokoušel šetrně probudit svého kamaráda. Netušil však, že spící čtyřnohý kolega vůbec neslyší

Někteří lidí si s ochotou vezmou pejska z útulku, aby mu poskytli nový domov. A někteří jsou dokonce ochotni adoptovat si handicapovaného pejska.
Ani zvířatům se nevyhýbají nejrůznější nemoci nebo vrozené vady, které jim mohou stěžovat život. Toto půlroční štěně pitbulla se narodilo hluché. Rodina si ho však bez váhání adoptovala a nabídla mu milující domov. Teď se dobře baví tím, jak jejich druhý pes, husky, reaguje na nového kamaráda a nemůže pochopit, že spící pes ho nemůže slyšet.
Pitbull spokojeně dřímá, ale husky si chce hrát
Adoptovat si hluchého psa rozhodně nemusí být až taková výzva, jak by se mohlo zdát. Určitě musíte počítat s větší trpělivostí, co se týče učení povelů, ale uvidíte, že i hluchý pejsek je velmi učenlivý. O případu, kdy si pejska, který ohluchl po prodělání parvoviru, adoptoval hluchý mladík a naučil ho povely ve znakové řeči, jsme na SvětěKreativity psali nedávno.
Toto štěně se hluché již narodilo a rodina si ho z útulku adoptovala, když mu bylo půl roku. „Majitelka psa, Courtney Palumbo, sdílela na svém tiktoku moment, kdy její bílý pitbull dřímá na pohovce,“ píše NewsWeek. Náhle k jeho hlavě skočí druhý pes rodiny s jasným záměrem. Chtěl by svého kamaráda ze sladkého spánku probudit, aby si mohli společně hrát.
Zkouší to nejrůznějšími způsoby. Předvede sérii kňučivých zvuků, a když vidí, že spící pejsek na něj nereaguje, trochu nevybíravě mu dá tlapku na čumák. To se ale dočká pokárání od svého pána, který ho nabádá, aby byl na svého kamaráda hodný. Panička se mu zase snaží vysvětlil, že pejsek je hluchý, a nemůže ho tak slyšet. Husky je trochu zmatený, ale je vidět, že poslouchá a snaží se pochopit, co mu panička říká.
@courtwin11 ##husky #fyp #pitbull #resue #deaf #deafdog ♬ original sound – Courtney Palumbo
I hluchý pes se dá bez problémů vycvičit
Jestli se mu nakonec podařilo kamaráda probudit, už z nahrávky není jasné, video však pobavilo několik set tisíc lidí. Podle mnohých je toto perfektní kombinace psů. „Jeden hluchý a druhý hlasitý husky,“ zněl jeden z pobavených komentářů. Mnoho lidí zmiňovalo, že se také starají o hluchého psa. A i když by se to mohlo zdát jako výzva, se správným přístupem se i z hluchého psa může stát výborný parťák.
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Také jste si všimli, že pitbull ve videu nejspíš trpí albinismem? Možná budete překvapeni, ale právě albinismus je jednou z hlavních příčin, která způsobuje u psů hluchotu. Podrobnosti o dalších příčinách psí hluchoty a jak hluchého psa učit, se můžete dočíst ve článku na PesWeb. Jednoduše ho pokyny naučíte ve znakové řeči.
Článek Pejsek se snaží jemně vzbudit svého čtyřnohého kolegu. Netuší však, že spáč je navíc i hluchý pochází z webu Světkreativity.