Červená nit kolem zápěstí není pouhou ozdobou. Tajemný význam přitahuje Angelinu Jolie, Madonnu i české celebrity

Červená nit kolem zápěstí není pouhou ozdobou. Tajemný význam přitahuje Angelinu Jolie, Madonnu i české celebrityPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Shutterstock
Článek byl publikován 02.10.2026 11:17
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