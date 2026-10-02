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Červená nit kolem zápěstí není pouhou ozdobou. Tajemný význam přitahuje Angelinu Jolie, Madonnu i české celebrity

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Když potřebujete ochránit před negativní energií, možná hledáte vhodný talisman, který by vám pomohl. Lidé odjakživa věřili amuletům, jež jim dodávají síly do boje s nepřízní osudu.
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Zdroj: Fotografie: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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