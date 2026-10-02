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Nouzový batoh za 99 eur? Vodu a jídlo pro rodinu v něm nehledejte

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Připravený batoh řeší jen část rodinné výbavy. Porovnání konkrétní německé sady s českými seznamy ukazuje, co doplnit pro evakuaci a co mít doma na 72 hodin.
Černý batoh opřený o strom v lese.

Černý batoh opřený o strom v lese.

Zdroj: ~riley / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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