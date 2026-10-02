Nouzový batoh za 99 eur? Vodu a jídlo pro rodinu v něm nehledejte

Nouzový batoh může usnadnit rychlý odchod z bytu. Při výpadku proudu doma ale rodina potřebuje také vodu a jídlo na několik dní. Český seznam proto rozdělte na zavazadla pro odchod a zásoby, které zůstanou doma.
Koupit vybavený batoh a uložit ho do předsíně působí jako jednoduché řešení. Jenže při balení dětí, hledání pravidelně užívaných léků nebo přípravě večeře bez elektřiny rozhodují věci, které univerzální sada nemůže vybrat za vás. Připravenost začíná otázkou, pro koho a pro jakou situaci výbavu chystáte.
Podnětem je
komerčně označený článek CHIPu z 1. října 2026 o německém batohu za 99 eur. Pro českou domácnost je podstatnější rozdělení v příručce Ministerstva vnitra: nouzové zásoby doma mají vystačit na 72 hodin, zatímco evakuační seznam počítá mimo jiné s trvanlivým jídlem na den a osobními potřebami. Co skutečně dostanete v hotovém nouzovém batohu
Žlutá sada
Netto Notfallrucksack Komplettset, číslo výrobku 3193376000 má podle prodejce přibližně 26litrový batoh s rádiem, powerbankou, obvazy a další výbavou. Při kontrole 2. října stála 99 eur bez dopravy. Dodání do Česka jsme neověřovali. Pro čtyři dospělé vychází v modelu na tři dny 24 litrů vody pouze na pití. Voda na vaření a hygienu se počítá navíc.
Porovnání jejího zveřejněného obsahu s českými seznamy ukazuje, co zbývá doplnit. V seznamu dodávky nejsou zásoby jídla ani balené pitné vody, osobní léky, doklady či oblečení jednotlivých členů rodiny. Láhev má objem 0,7 litru; její uhlíkový filtr prodejce popisuje jako prostředek ke snížení chuti a zápachu. Z toho nelze dovodit, že z neznámé vody udělá bezpečnou pitnou vodu.
U kapesního vařiče je hranice ještě konkrétnější: bezpečnostní pokyny této sady dovolují použití výhradně venku. Do plánu na vaření v bytě při výpadku elektřiny tedy nepatří. Sada může dodat část vybavení, ale její obsah je potřeba porovnat s konkrétními potřebami domácnosti.
Při odchodu z bytu balte pro jednotlivé členy rodiny
Základem následujícího seznamu jsou
česká doporučení pro evakuaci. Při nařízeném odchodu se řiďte pokyny záchranných složek. Pravidlo 72 hodin není pokyn čekat doma při vážném nebezpečí. Doklady, kartičky zdravotní pojišťovny, klíče, hotovost a kopie důležitých dokumentů. Pravidelně užívané léky na týden, lékárnička a osobní pomůcky, například brýle. Balená pitná voda a trvanlivé jídlo na den, vhodné pro každého člena rodiny. Telefon, nabíječka, nabitá powerbanka, potřebné kabely a kontakty na papíře. Svítilna, rádio na baterie a odpovídající náhradní baterie. Pevná obuv, pláštěnka, náhradní prádlo a oblečení; deka nebo spacák a karimatka. Hygienické potřeby, dezinfekce na ruce, toaletní papír a ručník. Pro zvíře krmivo, léky, misky a podle potřeby přepravka či vodítko.
Zavazadla označte jménem a telefonním číslem. Dětem a zranitelným lidem patří do kapsy kartička s identifikačními údaji a kontaktem na příbuzné. U dětí doplňte jejich konkrétní potřeby, například pleny, vhodné jídlo a malou oblíbenou hračku.
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Naše praktické doporučení je rozdělit věci podle toho, kdo je skutečně ponese. Při běžném domácím zkoušení si ověřte, zda zvládnete zavazadla a současně pomoc dítěti nebo blízkému s omezenou pohyblivostí. Není nutné kupovat každému stejnou sadu; osobní potřeby však musí mít každý zajištěné.
Při výpadku proudu doma potřebujete zásoby na tři dny
Pro pobyt doma vycházejte z
českého seznamu nouzových zásob. Množství se počítá pro celou domácnost, včetně zvířat. Zkontrolujte zejména: Pitnou vodu a uzavíratelné nádoby pro odběr z náhradního výdejního místa. Trvanlivé jídlo na 72 hodin a způsob, jak ho otevřít a sníst. Lékárničku a potřebné léky na týden. Rádio, svítilny, nabité powerbanky, kabely a náhradní baterie. Hotovost v různých hodnotách. Hygienické potřeby, dezinfekci na ruce a pytle na odpadky. Teplé oblečení a přikrývky pro všechny členy domácnosti.
U jídla si projděte konkrétní snídaně, obědy a večeře. Český
kontrolní seznam potravin uvádí například trvanlivé pečivo, konzervované maso a fazole, ovoce, zeleninu či sušené ovoce. Vybírejte podle toho, co rodina jí, a podle alergií. Zásoba těstovin nepomůže stejně jako jídlo připravené k přímé konzumaci, pokud pro ně nemáte bezpečný způsob vaření.
Doporučení pro výpadek elektřiny počítá také s jídlem bez tepelné úpravy. Lednici a mrazák otevírejte co nejméně. Pro udržení tepla připravte vrstvy oblečení a přikrývky; pokud byt chladne, soustřeďte se podle situace do jedné místnosti. Do domácí rezervy vybírejte také jídlo, které lze sníst bez vaření. Při nákupu zohledněte alergie a potřeby celé rodiny. Proč se rodinná zásoba vody nevejde do malé lahve
Ministerstvo vnitra na stránce
Voda uvádí nouzový orientační údaj dva litry denně pro dospělého. Připomíná také další spotřebu na vaření a hygienu.
Pro představu jsme spočítali model domácnosti se čtyřmi dospělými: 4 osoby × 2 litry × 3 dny = 24 litrů pouze na pití. Při použití 1,5litrových lahví je to 16 lahví. Samotná voda váží přibližně 24 kilogramů, bez obalů.
To je téměř tolik litrů vody, kolik činí uváděný objem celého 26litrového batohu. Ještě před přidáním jídla, oblečení nebo rádia. Model ukazuje, proč potřebujete zvlášť uloženou domácí zásobu a zvlášť vodu na cestu. Nejde o doporučení naložit všechnu vodu do jednoho zavazadla.
U rodiny s dětmi upravte plán podle věku a konkrétních potřeb; uvedený model není jejich individuální pitný režim. Nezahrnuje vodu na hygienu a přípravu jídla ani zvláštní zdravotní potřeby.
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Rádio, svítilna nebo powerbanka mohou sloužit doma i při odchodu. Jako organizační řešení doporučujeme mít společnou výbavu na určeném místě a po použití ji vrátit připravenou. Nabitá powerbanka v pracovním batohu nepomůže člověku, který o ní neví nebo k ní nemá kabel.
U věcí používaných každý den pomůže krátký seznam toho, co vzít při odchodu: telefon, aktuální léky, brýle a doklady. Léky přitom skladujte podle
pokynů SÚKL a příbalové informace. Pokud vyžadují chlazení, nepatří automaticky do batohu v předsíni. Podmínky uchovávání rozebíráme také v článku o léčivech ponechaných v autě.
Rodinný plán doplňte místem srazu a domluvou, kdo pomůže lidem se specifickými potřebami. Kontakty ponechte i na papíře. Pro orientaci může být další zálohou
offline mapa v telefonu, kterou připravíte předem.
Před nákupem hotové sady projděte vlastní domácnost. Na jeden seznam napište chybějící věci pro odchod, na druhý chybějící zásoby na pobyt doma. Nakupujte podle těchto mezer a průběžně kontrolujte použitelnost potravin, léků a stav baterií.