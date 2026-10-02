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Strach o Archieho a Lilibet: U školy je pozorovali dva podezřelí muži, zasáhla ochranka i zaměstnanci!

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Princ Harry (42) a Meghan Markle (45) řeší další bezpečnostní problém kolem svých dětí. Archieho a Lilibet převedli na jinou školu už krátce po začátku školního roku. U školního areálu se totiž pohybovali dva muži s batohy, kteří měli nahlížet dovnitř. Všimli si jich pracovníci školy i soukromá ochranka.
Manželé zažili noční můru každého rodiče

Manželé zažili noční můru každého rodiče

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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