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Drsná slova na adresu Leoše Mareše. Posluchačka ho překvapila neobvyklým přiznáním!

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Dennívýzva
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Takovou pochvalu Leoš Mareš (50) nejspíš ještě nedostal. Během živého vysílání Ranní show mu zavolala posluchačka, která bez servítek přiznala, že jí je jako člověk pořádně nesympatický. Přesto pořad na Evropě 2 každé ráno poslouchá a skvěle se u něj baví. Mareš nejprve nevěděl, co na nečekané přiznání říct. Nakonec jej označil za jeden z největších komplimentů, jaký kdy Ranní show dostala.
Leoš Mareš.

Leoš Mareš.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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