Drsná slova na adresu Leoše Mareše. Posluchačka ho překvapila neobvyklým přiznáním!

Leoš Mareš obdržel zvláštní telefonát. Leoš Mareš je známý český moderátor. Leoš a Monika Marešovi. Leoš Mareš. Leoš Mareš ve společnosti. Manželé Marešovi. Leoš a Monika na veřejnosti. Leoš Mareš. Leoš Mareš. Leoš Mareš je slavný moderátor. Leoš Mareš ve společnosti. Leoš Mareš.
Takovou pochvalu Leoš Mareš (50) nejspíš ještě nedostal. Během živého vysílání Ranní show mu zavolala posluchačka, která bez servítek přiznala, že jí je jako člověk pořádně nesympatický. Přesto pořad na Evropě 2 každé ráno poslouchá a skvěle se u něj baví. Mareš nejprve nevěděl, co na nečekané přiznání říct. Nakonec jej označil za jeden z největších komplimentů, jaký kdy Ranní show dostala.
Posluchačka Mareše vůbec nešetřila
Leoš Mareš je zvyklý během živého vysílání na nejrůznější telefonáty. Tentokrát ho ale jedna z posluchaček dokázala pořádně zaskočit. Původně totiž chtěla pochválit Ranní show, jenže zároveň se rozhodla otevřeně říct, co si myslí o jejím hlavním moderátorovi.
"Celá léta vás znám. Vy, Leoši, jste mi strašně nesympatický člověk, ale čtrnáct dní jezdím do práce každé ráno autem a upřímně se každé ráno v autě tlemím. Takže děkuju," řekla Marešovi. Konkurence ji prý nudí
Neobvyklá pochvala pobavila také jeho kolegy. Katka Říhová se proto ženy zeptala, proč si raději nenaladí stanici, kde jí budou moderátoři sympatičtější. Posluchačka vysvětlila, že jiná ranní vysílání skutečně zkoušela.
"Tam mají většinou jenom jednoho moderátora a to je taková nuda. Vy, jak se doplňujete a povídáte si, je to takové fajn," vysvětlila. Ocenila také hosty, kteří do pořadu pravidelně přicházejí. Zároveň však připomněla, že jí v Ranní show stále chybí Patrik Hezucký. Mareš v kritice našel obrovský kompliment
Mareše přiznání evidentně překvapilo. Místo toho, aby se urazil, však celou situaci obrátil ve svůj prospěch.
"Víte, že mi nikdo nesložil tak obrovský kompliment jako vy? Ten myšlenkový konstrukt, který jste teď řekla, je prostě úžasný. To je největší kompliment Ranní show, který jsme kdy dostali," reagoval pobaveně Mareš. Podle moderátora tím posluchačka potvrdila, že ji pořad dokáže bavit bez ohledu na její osobní sympatie k němu. Vytáhl svérázné přirovnání svého otce
Následně sáhl Mareš po poněkud nečekaném přirovnání, které podle něj používal jeho otec. Celou situaci připodobnil k pití alkoholu.
"Jak říkal můj táta, chlastat, když ti to chutná, není umění. Ale pít, když trpíš, když se to nedá spolknout, to je frajeřina. Poslouchat Ranní show, když mě nenávidíte, to je frajeřina," prohlásil. To už ale volající okamžitě zasáhla. "Nebudete mi vkládat slova do úst," upozornila ho s tím, že o nenávisti rozhodně nemluvila. Mareš se následně opravil a omluvil. Kozub si do Mareše rýpnul
Ukázka z nevšedního telefonátu se následně dostala také na sociální sítě, kde vyvolala bouřlivé reakce. Lidé diskutovali nejen o upřímnosti posluchačky, ale také o Marešově reakci na poměrně tvrdý úvod telefonátu. Stranou nezůstal ani Štěpán Kozub, který dostal ideální příležitost si do svého kolegy z Evropy 2 rýpnout.
"Mně jste třeba sympatický a i přesto neposlouchám Ranní show," napsal pobaveně a celou bizarní situaci tak ještě dokonale završil. Zdroj: Aplausin.cz/Evropa 2