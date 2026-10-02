Volby pod hlavněmi pušek: Co se stane s demokracií, když miliony voličů odejdou do války

Válka nesuspenduje čas, ale může suspendovat volby
Některé státy proto volby odložily, jiné hlasovaly uprostřed konfliktu. V obou případech vznikla otázka, jak dlouho může demokracie čekat. Demokratický systém předpokládá pravidelnou obnovu politického mandátu. Poslanci jsou zvoleni na určitou dobu a po jejím uplynutí mají voliči znovu rozhodnout, zda je chtějí ponechat ve funkci. Válka tento jednoduchý rytmus dokáže úplně rozložit.
Co dělat, když miliony potenciálních voličů slouží v armádě? Když část území nelze bezpečně používat pro hlasování? Když jsou dopravní trasy pod vojenskou kontrolou, lidé byli evakuováni z domovů a politická kampaň probíhá v podmínkách cenzury a mimořádných pravomocí?
Jednou možností je volit i přesto. Druhou možností je volby odložit.
Obě rozhodnutí mají problém. Volby během konfliktu mohou probíhat v podmínkách dramaticky odlišných od normálu. Jejich odkládání zase znamená, že vláda a parlament zůstávají u moci déle, než původně schválili voliči.
Britové během obou světových válek prodloužili život parlamentu
Britský příklad ukazuje druhou cestu velmi názorně. Za první i druhé světové války byly pravidelné všeobecné volby odkládány zvláštními zákony, které prodlužovaly existenci parlamentu.
House of Commons Library připomíná, že během první světové války parlament přijímal legislativu prodlužující svůj mandát opakovaně v letech 1916 až 1918. Stejný mechanismus se vrátil během druhé světové války prostřednictvím Prolongation of Parliament Acts přijatých v letech 1940, 1941, 1942, 1943 a 1944.
Důvod byl praktický i politický. Vedení standardní celostátní kampaně během totální války by bylo mimořádně komplikované. Miliony lidí byly mimo domov, část společnosti pracovala ve válečném režimu a země čelila bezprostřednímu vojenskému ohrožení.
Prodloužení parlamentu však nebylo rozhodnutím, které by samo o sobě přestalo být politicky citlivé. Každý další rok bez voleb znamenal další rok vlády institucí vytvořených před válkou.
V určitém okamžiku proto musí přijít otázka: kdy už mimořádná situace nestačí jako důvod k odkladu?
Británie roku 1945 hlasovala ještě před úplným koncem světové války
V Evropě skončila válka v květnu 1945, ale Japonsko stále bojovalo a britští vojáci zůstávali rozmístěni po celém světě. Přesto se 5. července 1945 konaly britské všeobecné volby.
Výsledky nebyly oznámeny okamžitě. Sčítání bylo odloženo až na 26. července, aby bylo možné zahrnout hlasy příslušníků ozbrojených sil ze zahraničí. Commons Library uvádí stejný princip také u poválečných voleb roku 1918, kdy se kvůli hlasům vojenského personálu čekalo se zveřejněním výsledků.
Pro dnešního člověka zvyklého sledovat průběžné výsledky během několika hodin je představa tří týdnů mezi hlasováním a výsledkem pozoruhodná. V tehdejší situaci však rychlost nebyla jedinou hodnotou. Volební systém se pokoušel zahrnout lidi, kteří byli kvůli službě státu rozptýleni daleko za hranicemi.
Válečná logistika tak doslova určovala okamžik, kdy se země dozvěděla jméno své nové vlády.
Lincoln nechal hlasovat zemi uprostřed občanské války
Spojené státy zvolily během občanské války jinou cestu. Prezidentské volby roku 1864 proběhly v době, kdy konflikt stále pokračoval a jeho výsledek nebyl definitivně rozhodnutý.
Abraham Lincoln kandidoval proti Georgi B. McClellanovi, někdejšímu veliteli unijní armády. Volby měly proto bezprostřední vztah k pokračování války a k představě o podmínkách budoucího míru.
Volební systém současně řešil problém statisíců mužů ve zbrani. Řada států Unie umožnila vojákům hlasovat mimo jejich domovské okrsky, což z roku 1864 učinilo klíčový moment v historii amerického absentee voting. Smithsonian upozorňuje, že právě občanská válka vytvořila první rozsáhlé mechanismy pro vojáky nasazené mimo domov.
Hlasování během občanské války současně připomíná, že „volby ve válce“ nikdy neprobíhají v politickém vakuu. Samotné rozhodnutí konflikt pokračovat nebo změnit jeho strategii může být jedním z nejdůležitějších témat voleb.
Válka může rozbít i definici běžného voliče
První světová válka přinesla Británii ještě jiný problém. Předválečný volební systém používal podmínky spojené s bydlištěm. Jenže miliony mužů strávily dlouhou dobu mimo svůj domov právě proto, že sloužily v armádě.
Vláda si roku 1916 uvědomovala absurditu situace: po válce mohli někteří muži přijít o možnost hlasovat proto, že během předchozího roku nebydleli ve svém obvodu. Důvodem jejich nepřítomnosti přitom byla služba zemi.
Representation of the People Act z roku 1918 proto změnil nejen rozsah volebního práva, ale také registraci a praktické fungování voleb. Britský elektorát se přibližně ztrojnásobil z 7,7 na 21,4 milionu lidí. Téměř všichni muži nad 21 let získali hlas bez původních majetkových omezení a část žen nad třicet let byla zahrnuta poprvé.
Válka tedy může volby nejen odkládat. Může také donutit stát, aby přehodnotil, kdo má po jejím skončení právo rozhodovat.
Existují situace, kdy volby zkrátka nelze uspořádat normálně
Z těchto příkladů neplyne univerzální pravidlo, že demokracie musí za všech okolností hlasovat, ani že je správné během války volby odložit.
Záleží na povaze konfliktu, rozsahu mobilizace, bezpečnosti území, fungování státních institucí a možnosti skutečné politické soutěže. Volby potřebují více než urny. Potřebují kandidáty, možnost komunikovat s voliči, registraci, svobodu politického rozhodnutí a alespoň základní schopnost bezpečně shromáždit a spočítat hlasy.
V okupovaném nebo rozpadajícím se státě mohou některé z těchto podmínek úplně zmizet. V jiné zemi může být konflikt vážný, ale instituce dál fungují.
Proto je válka jedním z nejtvrdších testů demokracie. Nejen proto, že ohrožuje samotný stát, ale protože staví proti sobě dvě legitimní potřeby: zachovat politickou kontinuitu v krizi a současně nenechat mimořádnou moc trvat bez nového souhlasu voličů neomezeně dlouho.
Volby mají svůj kalendář. Válka se na něj obvykle neptá.
KDYŽ JEDEN HLAS MĚNÍ HISTORII
Volby bereme jako samozřejmou součást demokracie. Jenže tajné hlasování, volební právo, kandidátky, průzkumy i samotné sčítání hlasů mají překvapivě dramatickou historii. Speciál Kódu Enigma ukazuje volby bez stranických hesel a aktuální agitace – jako příběh moci, pravidel, manipulací, omylů i okamžiků, kdy skutečně rozhodl jediný hlas.
Zdroje: Kód Enigma [1], House of Commons Library – General Election Dates 1832–2024 [2], UK Parliament – Representation of the People Act 1918 [3], Smithsonian National Museum of American History – The Soldier Vote [4], Smithsonian National Postal Museum – A History of Voting by Mail [5]