Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pošlete strom z Libereckého kraje do Prahy. Metropole dál hledá vánoční strom

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Liberecký kraj vede v počtu zaslaných tipů na pražský vánoční strom, ten pravý se ale stále nenašel. Žádný z dosavadních návrhů nesplnil přísné podmínky pro Staroměstské náměstí. Organizátoři proto prodlužují možnost zasílat podněty do 15. října a za vítězný tip nabízejí odměnu.
Pošlete strom z Libereckého kraje do Prahy. Metropole dál hledá vánoční strom

Pošlete strom z Libereckého kraje do Prahy. Metropole dál hledá vánoční strom

Zdroj: Taiko
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 12:00

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Nejroztomilejší souboj roku: Jablonecký Voříšek ovládne Letní scénu Eurocentra
Nejroztomilejší souboj roku: Jablonecký Voříšek ovládne Letní scénu Eurocentra
Babí léto vydrží do poloviny příštího týdne. Pak přijde zlom
Babí léto vydrží do poloviny příštího týdne. Pak přijde zlom

Teplého a slunečného počasí si v Libereckém kraji užijeme o nadcházejícím víkendu a také v několika dalších...

Tragický požár v Liberci. Jeden člověk zemřel, tři se zranili
Tragický požár v Liberci. Jeden člověk zemřel, tři se zranili

Osm jednotek hasičů zasahovalo při nočním požáru v liberecké čtvrti Dolní Hanychov, kde hořel rodinný dům....

V Liberci začalo kvůli opravě vypouštění Tajchu, výlov bude v sobotu
V Liberci začalo kvůli opravě vypouštění Tajchu, výlov bude v sobotu

V Liberci začalo tento týden kvůli chystané rozsáhlé opravě vypouštění Veseckého rybníka známého i jako...

Benzin v Libereckém kraji byl ve středu nejlevnější v ČR, nafta patřila k dražším
Benzin v Libereckém kraji byl ve středu nejlevnější v ČR, nafta patřila k dražším

Paliva v Libereckém kraji po šesti týdnech zdražování v posledním týdnu před regulací zlevnila. Litr...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.