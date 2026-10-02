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Zdrogovaný řidič na Jihlavsku utekl od nehody. Byl agresivní vůči policii i hasičům

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Na problémy si „zadělal“ řidič, který usedl za volant pod vlivem alkoholu, boural a pak od nehody utekl. K příslušníkům IZS byl navíc agresivní a sprostý. Jak dnes informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, nehoda se stala ve čtvrtek 1. října po 21. hodině v katastru Panské Lhoty.
Zdrogovaný řidič na Jihlavsku utekl od nehody. Byl agresivní vůči policii i hasičům

Zdrogovaný řidič na Jihlavsku utekl od nehody. Byl agresivní vůči policii i hasičům

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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