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Závěť neexistuje, děti neměl. Po smrti Neckáře mladšího se řeší dům i chalupa, zpěvák se možná majetku vzdá

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Dennívýzva
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Václav Neckář mladší zemřel 24. srpna 2026 bez závěti a bez potomků. O jeho podíl na rodinném domě v Braníku i chalupu na Příbramsku teď rozhodne zákonná dědická posloupnost, a možná jedno osobní gesto jeho otce.
Závěť neexistuje, děti neměl. Po smrti Neckáře mladšího se řeší dům i chalupa, zpěvák se možná majetku vzdá

Závěť neexistuje, děti neměl. Po smrti Neckáře mladšího se řeší dům i chalupa, zpěvák se možná majetku vzdá

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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