Závěť neexistuje, děti neměl. Po smrti Neckáře mladšího se řeší dům i chalupa, zpěvák se možná majetku vzdá

Dvaaosmdesátiletý zpěvák se po synově smrti uzavřel před okolním světem. Podle lidí z blízkého okruhu rodiny téměř nevychází z branického domu, kde
nyní žije už jen se snachou Hanou. Zatímco se Václav Neckář starší vyrovnává s nejtěžší ranou svého života, na pozadí běží proces, který počká na nikoho: pozůstalostní řízení. Notář pověřený soudem musí zjistit rozsah majetku, prověřit, zda opravdu neexistuje žádné pořízení pro případ smrti, a určit okruh dědiců. A právě tady se příběh komplikuje. Proč chybějící závěť mění pravidla hry
Informace o tom, že Václav Neckář mladší nikdy nesepsal závěť, pochází od rodinné přítelkyně, která pro
CNN Prima NEWS uvedla: Dodala, že nikdo nepředpokládal tak brzký odchod. Přímé potvrzení od notáře ani od samotné rodiny veřejně nezaznělo; definitivní slovo bude mít až řízení o pozůstalosti, v němž notář povinně prověřuje evidenci pořízení pro případ smrti. „Vašík žádnou závěť nedělal a neměl.“
Pokud se potvrdí, že závěť skutečně neexistuje, nastupuje zákonná dědická posloupnost. Zesnulý neměl děti, takže první dědická třída odpadá. Do hry vstupuje
druhá třída, kterou český občanský zákoník vymezuje jasně: manžel či manželka, rodiče a případně osoby splňující podmínky spolužití ve společné domácnosti. V praxi to znamená, že hlavními dědici budou s největší pravděpodobností snacha Hana Neckářová a zpěvák sám. Dům v Braníku se nedělí celý, klíčová je jen synova polovina
Rodinný dům v pražském Braníku prošel dědickým dělením už jednou. Po smrti Jaroslavy Neckářové v prosinci 2015 připadla jedna polovina Václavu Neckářovi staršímu, druhou polovinu včetně pozemků získal syn. Právě tato synova část se nyní stává předmětem nového pozůstalostního řízení. Zpěvákův vlastní podíl zůstává nedotčen.
Podstatný je ještě jeden právní detail, o kterém se v médiích příliš nemluví. Majetek nabytý děděním podle
Portálu veřejné správy standardně nespadá do společného jmění manželů, pokud zůstavitel výslovně neurčil jinak. Jestliže tedy syn svůj podíl na domě získal v roce 2015 právě děděním, výchozí čtení zákona naznačuje, že šlo o jeho výlučný majetek, a celá tato polovina teď vstupuje do pozůstalosti. Pro Hanu to paradoxně může být výhodné: jako manželka má ze zákona nárok minimálně na polovinu z tohoto podílu.
Situaci dále ovlivňuje úvěr.
Blesk připomíná, že si Neckářovi v létě 2016 vzali zhruba dvoumilionovou půjčku a následně dům rekonstruovali. Do pozůstalosti vstupují vedle aktiv i dluhy zůstavitele, takže případný nesplacený zůstatek úvěru či zástavní práva mohou čistou hodnotu dědictví citelně snížit. Vzdát se dědictví ve prospěch snachy: jak to funguje právně
Z okolí rodiny zaznívá, že Václav Neckář starší zvažuje, zda svůj dědický podíl nepřenechá snaše Haně. Přímé vyjádření zpěváka k tomuto záměru se veřejně dohledat nepodařilo; zatím jde o zprostředkovaný výrok rodinné přítelkyně, která popsala jeho vřelý vztah ke snaše a skutečnost, že je rád, že v domě nezůstal sám.
Spekulace to ovšem prázdná být nemusí. České právo totiž rozlišuje dva odlišné instituty, které se běžně zaměňují:
Odmítnutí dědictví – dědic prohlásí, že dědictví nechce. Jeho podíl pak připadne ostatním dědicům podle zákonných pravidel, ale odmítající nemůže určit komu konkrétně. Vzdání se dědictví ve prospěch jiného dědice – dědic se v rámci probíhajícího řízení vzdá svého podílu přímo ve prospěch konkrétní osoby, která je rovněž dědicem. Právě tato varianta by Neckářovi umožnila posílit Hanino postavení cíleně a adresně.
Podmínkou je, aby Hana figurovala jako dědička ve stejném řízení. Vzhledem k tomu, že jako manželka zůstavitele patří do druhé dědické třídy, tato podmínka by měla být splněna.
Kdyby se zpěvák rozhodl pro vzdání se dědictví v její prospěch, Hana by mohla získat synovu polovinu domu prakticky celou. Zdroj fotografie: Nextfoto Co čeká chalupu v Jincích a jak dlouho potrvá celé řízení
Vedle branického domu figuruje v pozůstalosti i chalupa v Jincích na Příbramsku. Ještě v červenci 2026 o ní Václav Neckář hovořil s náklonností:
Nyní se z letního útočiště stává další položka dědického řízení. Z okolí rodiny zaznívají úvahy o případném prodeji i o převodu na snachu, definitivní rozhodnutí však padne až po skončení pozůstalostního řízení. „Máme se synem Vaškem chalupu, kde trávíme část léta.“
Délka celého procesu závisí na několika faktorech. Notářská komora ČR upozorňuje, že bezkonfliktní případy se obvykle uzavřou v řádu měsíců.
, řešit zástavní práva nebo překonávat neshody mezi dědici, řízení se může protáhnout i na roky. V případě Neckářových zatím žádný veřejný signál nenasvědčuje sporu; naopak, popisovaný dobrý vztah mezi zpěvákem a snachou naznačuje, že by vypořádání mohlo proběhnout hladce. Jakmile se ale objeví nutnost oceňovat nemovitosti Otcovo gesto jako klíč k budoucnosti domu
O budoucnosti branického domu nakonec nerozhodne jen paragraf, ale i lidský rozměr situace. Zákonná posloupnost stanoví mantinely, avšak v jejich rámci má
Václav Neckář starší reálnou možnost ovlivnit, jak bude majetek rozdělen. Vzdání se dědictví ve prospěch Hany představuje konkrétní procesní cestu, stačí prohlášení před notářem v průběhu řízení. Zatím stojí na slovech z okolí rodiny, nikoliv na přímém vyjádření zpěváka. Jedno je však zřejmé: v domě, kde otec přišel o jediného syna, se teď neřeší jen vlastnické podíly, ale především to, kdo komu zůstal.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Daniela Linhartová